عاجل- الصحة تصدر بيانا بشأن الأطقم الطبية ودرجات الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعه الأسبوعى مع مساعديه والقيادات بوزارة الصحة، ووكلاء ومديرى المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.





يأتى ذلك فى إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين، من خلال المتابعة المستمرة للوضع الوبائى لفيروس كورونا بالمحافظات، ومتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدى للجائحة.

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول منظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب متلقى الجرعات (الأولى، الثانية، التنشيطية) على مستوى كل محافظات الجمهورية، من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة، موجها بتكثيف تواجد فرق التطعيم المتحركة فى الأماكن المزدحمة، تسهيلا على المواطنين.

كما اطمأن الوزير على جاهزية المستشفيات بالمحافظات، وذلك عقب اطلاعه على التقارير الدورية الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات، لافتا إلى توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

وأكد الوزير استمرار تدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على الأساليب الصحيحة فى التعامل مع مختلف درجات الإصابة بفيروس كورونا وفق أحدث بروتوكولات العلاج، مؤكدا توحيد البروتوكول على مستوى مستشفيات الجمهورية، فضلا عن تدريب الأطباء المعنيين بعلاج حالات مرضى العزل المنزلى على الأساليب الصحيحة للتعامل وعلاج المرضى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى إطلاع الوزير على التقارير الخاصة بحالات العزل المنزلى من مرضى فيروس كورونا، وتوزيع الأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج عليهم فى المنازل أو من خلال الحصول عليها من المستشفيات، مؤكدا تقديم كل الخدمات اللازمة لهم من خلال الخط الساخن للوزارة "105" أو من خلال خدمة الرسائل النصية 1440.

ولفت المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى استمرار واستدامة المرور الدورى على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، للتأكد من توافر القوى البشرية ومتابعة مستوى آداء الفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، والتأكد من توافر مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى مرور لجان من قطاع الرعاية العاجلة على مستشفيات الجمهورية للتأكد من إتاحة أسرة داخلية ورعاية مركزة لمرضى فيروس كورونا، وتوزيع الحالات على مستشفيات بديلة لمنع تكدس المرضى فى بعض المستشفيات.

وأكد أن ارتفاع نسب تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا ساهم فى خفض نسب دخول المرضى للمستشفيات والرعايات المركزة، خصوصا لكبار السن، مؤكدا توافر كل أنواع اللقاحات بما يتناسب مع الأعمار والحالة الصحية، لافتا إلى أن المواطنين اللذين تلقوا الرسالة النصية الخاصة بموعد الجرعة التنشيطية يمكنهم تلقى اللقاح خلال شهرين من استقبالهم للرسالة.