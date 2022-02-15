القوى العاملة: تعيين 765 شابا بينهم 13 «قادرون باختلاف» فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بتعيين 765 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 13 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2573 شاباً منهم 11 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 792 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و780 شهادة قياس مستوى المهارة.





تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يناير الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 578 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات يعمل بها 632 عاملا، وعمل 3 ندوات توعية، كما تم التفتيش على 192 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 43 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون. وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 3 منحة مولود جديد بمبلغ 6 آلاف جنيه، ومنحة زواج بإجمالى 3000 جنيه، فضلاً عن صرف 3 منح للرعاية الصحية لـ 3 عمال لإجراء عمليات جراحية كبرى.

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