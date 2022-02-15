/679505/بعد-تصريحاته-عن-القبلات-أحمد-فلوكس-يهاجم-هادي-الباجوري-امتى-المهنة-تنضف

شن الفنان أحمد فلوكس هجومًا واسعًا على المخرج هادي الباجوري بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم وجود مانع لديه في تقبيل زوجته الفنانة ياسمين رئيس بأعمال فنية.

دوت الخليج يرصد هجوم الفنان أحمد فلوكس على المخرج هادي الباجوري بعد تصريحاته الأخيرة.

أحمد فلوكس يستنكر تصريحات هادي الباجوري

وكتب فلوكس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم، اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك.. أنت ماعندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا".

وتابع: "براحتك.. لكن ده أنت وده نوعك أنت إحنا لا، أنت بتقول ايه اتقِ الله.. امتى المهنة تنضف؟ يعني واحد بيشم يبقى كل الناس شمامة واحد فاشل تبقى كل الناس فشلة، وللأسف الكلام متاخد عنوان".

أحمد فلوكس ينتقد أداء هادي الباجوري الفني

واختتم حديثه قائلًا: "وللأسف أنا مش فاهم يعني ولا عمل ليه ناجح حتي شريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان مش هاتكلم ولا كأنها رجعت.. ولسه أساسا بيشتغل، امتى المهنة دي تتعدل وتنضف بقي، خلوها تنضف".

أحمد فلوكس يدافع عن دليلة

على الصعيد الآخر، حرص الفنان أحمد فلوكس على الدفاع عن الفنانة دينا حسن الشهيرة بـ دليلة، وذلك بعدما شُن هجوم عليها لإسائتها لفنانات مصر.

وكتب فلوكس عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: "أنا مكنتش حابب اتلكم نهائي عن اي حاجة تخص الشغلانه دي بس ماقدرش اشوف افتري قصاد عيني و مش افتري بس لا ده كمان تعريض عشوايى مبني علي عشوايه السان نفسه مش مصدقها و عارف انها كدب".

وأردف: "يعني البت تعافر و كمان تقاضيه، بما اني كنت في المهنه دي ٢٠ سنه انا اللي هارود .... اه المهنه دي و كل ما له علاقه بالفن كده و بيطلعوا أمنا، علشان ننجح الاقليل جدا منهم .... حتي الراجل لو ماشلش الشنطه و باس الايادي و طبعا مش محتاج اقولك الباقي مش هايبقي".

وتابع: "ايوه البنت دي بتتكلم اللي شافتوا و في غيرها كتير حصلهم كده و اعرف ناس منهم اتعقدوا و راحو اشتغلوا في دهب.. اه بيحصل اوسخ من كده وانت عارف حتي الرجاله، يا راجل ده في واحد اتنجم و بقي نجم لمجرد انوا رافق منتجه ٥ سنين.. تقاضي مين و تشوه مين و ايه المشكله انها مجهوله. ماهي عاوزه تنجح”.

واسطرد قائلًا: "اسكت و بلاش كده و عموما بقي موضوع البنت دي باقي موضوعي الشخصي و اي حد يعرفها خلوها تتواصل معاها لو سمحتم و اي حد هايجي ناحيتها هايبقي بيجي ناحيتي انا شخصيا و طبعا مش محتاج اقول هاعمل ايه في امه .... و هافرجكم الفشله دي لما تتعامل كابني ادمه مش عاهره و كا فنانه مش مكنه لاموخذه شوف دي هاتكون فين".

وأضاف أحمد فلوكس قائلًا: "لو سمحتم اي حد يعرفها يوصلها ليا فورا.. و ده تحدي بيني و بين كل السوق و كل ما لهو علاقه و وعد مني لو مكنش اللي جاي زمن المحترمين مكنش راجل، اما د اشرف فا نصيحه ليك.. انت محتاج تقعد مع نفسك شويه و من الواضح ان ده المفروض من الفتره".