وزير الإسكان يُصدر 14 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

/679507/وزير-الإسكان-يصدر-14-قرارا-إداريا-جديدا-لإزالة-مخالفات-البناء-بالمدن-الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – أسوان الجديدة – الفشن الجديدة – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – برج العرب الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداء لحق الدولة.

دوت الخليج

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​

وزير الإسكان يُصدر 14 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء

تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص بناء، وتمثلت في وضع يد وإقامة مبانٍ " أرضي + أول" وأرضي فقط ومحال وأسوار ومخازن ومبانٍ إدارية واستراحات وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

وكان قد أعلن الدكتور عاصم الجزار، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 15/2/2022، وحتى يوم الخميس 31/3/2022، في تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر، المرحلة الثالثة، بإجمالى 288 وحدة سكنية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العبور لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى جهاز المدينة للاستلام.

تسليم وحدات العمارة 85

وأكد أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 85، يوم الثلاثاء 15/2/2022، ووحدات العمارة 86، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 90، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 91، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 92، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 93، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 94، يوم الثلاثاء 8/3/2022.

تسليم وحدات العمارة 95

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 95، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 97، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 98، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 99، يوم الأحد 27/3/2022، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 28/3/2022 : الخميس 31/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.