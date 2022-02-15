/679506/وزير-الزراعة-يبحث-مع-وزير-المالية-السوداني-التعاون-في-مجال-التدريب-وبناء-القدرات-والتمويل-الزراعي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب وبناء القدرات والاستثمار الزراعي.

دوت الخليج

و أكد القصير، على عمق العلاقة التاريخية والأزلية بين مصر والسودان والتى شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك توجيهات رئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان.

وزير الزراعة يستقبل وزير المالية السوداني لبحث سبل التعاون بين البلدين

وبحث الوزيران، آفاق التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات والاستثمار الزراعي والمزارع المشتركة والتنمية الريفية والميكنة والتحول الرقمي واستغلال الموارد الطبيعية بما يحقق مصلحة البلدين.

كما بحثا التعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والقوافل البيطرية وإنتاج الامصال واللقاحات.

وقال وزير الزراعة،أن مصر شهدت نهضة كبيرة في المجالات الزراعية المختلفة وأقامت مشروعات عملاقة في هذا المجال كما أنها تمتلك مجموعة من المعاهد البحثية المتميزة ومعتمدة دوليا، مشيرا إلى استعداد مصر لنقل خبرتها إلى الأشقاء في السودان وكذلك استقبال متدربين سودانيين للتدريب في المراكز البحثية المصرية والمركز الدولي للزراعة ومركز الاقصر التنسيقي في الأنشطة الزراعية المختلفة.

كما استعرض القصير، تجربة مصر في مجال الإقراض والتمويل الزراعي وخاصة لصغار المزارعين والمربين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة وكذلك تمويل مشروعات تحديث الري بقرض عشر سنوات وبدون فائدة.

من جانبه،أعرب جبريل، عن سعادته بزيارة القاهرة وأشاد بتطور العلاقات بين البلدين والنهضة التي شهدتها قطاع الزراعة المصري، معبرا عن تطلعه للاستفادة بالخبرة المصرية وبصفة خاصة في مجال الثروة السمكية والحيوانية.

ووجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدعوة إلى القصير لزيارة السودان على رأس وفد فني من الخبراء والمتخصصين لاستكمال المباحثات واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع.

هذا و حضر اللقاء محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.