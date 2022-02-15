أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - أديس أبابا

يناقش مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقى، مستجدات الأوضاع فى الصومال، برئاسة مفوض الاتحاد الأفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير أديوى بانكول.

موسكو

يزور الرئيس الدورى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى ووزير الخارجية البولندى زبيغنيو راو، العاصمة الروسية موسكو؛ للاجتماع مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

موسكو

يعقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لقاء مع المستشار الألمانى أولاف شولتز، فى موسكو، سيكون الأول لهما منذ تولى الأخير رئاسة الحكومة فى بلاده.

الرباط

تنظم الخطوط الجوية المغربية، رحلات جوية، انطلاقا من العاصمة الأوكرانية كييف؛ لإجلاء المغاربة المقيمين هناك، وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

سنغافورة

تطلق قوة الدفاع المدنى السنغافورية إشارة إنذار عام؛ إحياء لذكرى يوم الدفاع الشامل.

القاهرة

يعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، صباحًا، أهم الفرص الاستثمارية الجديدة فى أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، بحضور مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى.

القاهرة

تطبق السلطات اللبنانية إجراءات جديدة للقادمين إليها، وهى ضرورة تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الإلكترونى http://PASS.MOPH.GOV.LB، والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها؛ تمهيدا للحصول على تصريح مرور، باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل.

القاهرة

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة فى تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر" بمنطقة جنوب طريق العين السخنة القديم بإجمالى 41 عمارة مسلسل رقم 9 للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 5 لجميع المراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

القاهرة

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة فى تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر"، المرحلة الثالثة، بإجمالى 288 وحدة سكنية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

أسوان

تنطلق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية بمحافظة أسوان، وتستمر حتى يوم 22 فبراير الجارى.

كفر الشيخ

تقوم شركة كهرباء كفر الشيخ بفصل التيار الكهربائى عن 9 قرى وتوابعها؛ لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ ومطوبس ودسوق وبيلا وسيدى سالم وقلين والحامول".

القاهرة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، اجتماعه السادس والستين، برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبأمانة الأمين العام للمجلس الدكتور هشام عزمى، وذلك بمقر مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة

يعرض نادى سينما أوبرا دمنهور، الذى يقيمه المركز القومى للسينما، فيلم "أمير البهجة" للمخرج حسين بكر، وذلك فى السادسة مساءً.

القاهرة

يفتتح رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمى، ظهرًا، معرضًا بعنوان "مصر فى عيون أطفال العالم"، يضم نحو 30 لوحة متميزة من الأعمال الفنية التى عكست رؤية الأطفال من مختلف الجنسيات، أوروبية وأفريقية وعربية، لمصر وتاريخها وأهم معالمها وآثارها ومقاصدها السياحية والتاريخية.

تونس

تبدأ الخطوط الجويّة التونسيّة فى تطبيق إجراءات احترازية جديدة لمحاربة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته على خطوطها الوطنية والدخول للأراضى التونسى.

هانوى

تبدأ الحكومة الفيتنامية فى رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) المفروضة على الرحلات الدولية.

القاهرة

يواجه الزمالك فريق سموحة، فى الخامسة والنصف مساءً، على ملعب الجيش فى برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة التاسعة من الدورى الممتاز لكرة القدم.

دبى

تواجه البطلة المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 66 عالميا، الاستونية انيت كونتافيت، المصنفة السابعة على البطولة والتاسعة عالميا، فى الدور الأول "32" ببطولة دبى الدولية للسيدات للتنس.

كامبالا

يواجه منتخب مصر للريشة الطائرة "رجال"، نظيره الجنوب أفريقى، فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة أفريقيا بمنافسات الفرق "رجال" المقامة حاليًا بأوغندا

تونس

يغادر نادى النجم الساحلى، مطار قرطاج التونسى، متوجهًا إلى بوتسوانا، لموجهة نادى جوانينج جالاكسى، يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن فعاليات دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم.