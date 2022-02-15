/679500/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-ضد-برايتون-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته اليوم ضد نظيرة برايتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع ، ضمن منافسات الجولة الـ 18 والمؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق مانشستر يونايتد ضد برايتون في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، عبرقنوات beIN Sports 1 HD

ترتيب الفريقين في الدوري

فيما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري لرصيد 40 نقطة، بينما يقع فريق برايتون فى المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0 على ملعب "أولد ترفورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد خلال اللقاء، بينما ظهر لاعبوا ولفز بأداء مميز خلال المباراة، وأستطاعوا أن يحسموا النتيجة لصالحهم، في غياب تام من لاعبي اليونايتد.

وأحرز جواو موتينيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة على يمين دي خيا تسكن الشباك، ويعد ذلك الفوز هو الانتصار الأول لوولفرهامبتون على مانشستر يونايتد منذ عام 1980 على ملعب "أولد ترافورد"، أي أكثر من 40 عام.

مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.

دب الزعر في جمهور وإدارة مانشستر يونايتد في الفترة السابقة بسبب تراجع مستوى الفريق مع النرويجي ولاعب الفريق الساتبق أولي سولشاير المدير الفني الأسبق للفريق، ليحل مايكل كاريك مدرب مؤقت للفريق، ويأتي حاليا رالف رانجينيك مدير فني مؤقت للفريق.