حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحر، ويكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتوقع الخبراء طقسا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وعن الظواهر الجوية، توقع الخبراء تكون هناك شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وكشف الخبراء وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. العظمى الصغرى القاهرة 20 09 الإسكندرية 17 11 وادى النطرون 19 11 طنطا 20 09 شبين الكوم 20 09 دمنهور 18 10 بلطيم 18 11 مطروح 17 11 السلوم 17 10 سيوة 18 06 بورسعيد 18 11 دمياط 17 11 الزقازيق 20 09 المنصورة 20 09 الإسماعيلية 20 09 السويس 20 09 العريش 18 11 رفح 18 11 رأس سدر 22 11 نخل 18 00 نويبع 21 16 طابا 20 14 كاترين 15 02 الطور 21 10 شرم الشيخ 23 15 الغردقة 23 13 مرسى علم 23 12 الفيوم 20 05 بنى سويف 20 07 المنيا 21 07 أسيوط 21 06 سوهاج 22 06 قنا 24 08 الأقصر 25 08 أسوان 26 10 إدفو 26 09 أبو سمبل 23 12 الوادى الجديد 24 08 شلاتين 26 12 أبو رماد 26 13 حلايب 22 12

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