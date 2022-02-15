حالة الطقس.. الأرصاد تعلن تفاصيل الـ 6 أيام المقبلة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن وجود استقرار فى الأحوال الجوية خلال اليوم وغد وبعد غد على أن تتعرض البلاد إلى موجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدءا من مساء الجمعة المقبل وحتى صباح الأحد.

طفس الجمعة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تضرب البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ابتداء من يوم الجمعة 18 فبراير حتى يوم الأحد 20 فبراير.

وترصد النماذج العددية حالة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض فى الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ومن المقرر أن تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة تفصيلية عن الحالة المرتقبة.