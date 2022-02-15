مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، والتي من أبرزها مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق غزل المحلة ضد فريق المقاولون العرب في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبرقنوات on time sport

يخوض فريق سموحة ضد الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبرقنوات on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق سبورتينج لشبونة ضد فريق مانشستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض فريق باريس سان جيرمان ضد فريق ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبرقنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر يونايتد ضد برايتون في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، عبرقنوات beIN Sports 1 HD

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مصر المقاصة وطلائع، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حاول الفريقين طوال أحداث المباراة في أكثر من فرصة، لم يستطع أي منهما ترجمتها لأهداف، ليحسم اللقاء التعادل السلبي في النهاية.

يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، من أصل 9 مباريات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر، برصيد 6 نقاط، في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة مصر المقاصة وفيوتشر

انتهت أحداث مباراة فيوتشر ومصر المقاصة، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

شهدت المباراة على العديد من الإلتحامات القوية بين لاعبي الفرقيقين، لتكون البطاقات الصفراء هي الحل في تهدئة أجواء اللقاء بين الفريقين، ويكون لكل فريق بطاقتي صفراء.

أحمد رفعت يواصل التألق

نجح الدولي المصري أحمد رفعت، من تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه فيوتشر، في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيمن، وبلمسة واحده يسكنها الشباك على يسار حارس المقاصة.

وبهذا الفوز يواصل فيوتشر صدارة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثاني برصيد 6 نقاط.