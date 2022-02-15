تفاصيل انطلاق فعاليات الملتقى الأول لـ الأسر الطلابية بجامعات الدلتا (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، حول افتتاح فعاليات الملتقى الأول للأسر الطلابية بجامعات وسط الدلتا تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. آفاق وتحديات"، بمشاركة وفود من طلاب جامعات (المنوفية وبنها وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط).





وفى كلمته، أكد الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة دعمه الكامل للأنشطة الطلابية لأنها تساهم فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على الإبداع والابتكار، موضحا أن الملتقى يأتى فى الوقت الذى تستعد فيه الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبى الخاص بها بالتزامن مع انطلاق "الجمهورية الجديدة" التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أعادت مصر إلى مكانتها ودورها الرائد باعتبارها نقطة الانطلاقة الكبرى لمصر فى القرن الـ21.

وأضاف رئيس الجامعة أن حلم تمكين الشباب أصبح حقيقة، وأن الاستثمار الواسع الذى قام به الرئيس السيسى فى الشباب المصرى خلال الـ7 سنوات الماضية، كان الاستثمار الأفضل على الإطلاق، فهو استثمار فى دولة شابة وهى "الجمهورية الجديدة".

وأشار زكى إلى أن جامعة طنطا تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية باعتبارها روح الجامعة ولدورها فى توطيد الروابط الإنسانية بين الطلاب وإدماجهم فى المجتمع سواء داخل الجامعة أو خارجها، بالإضافة إلى دعم قيم الولاء والمواطنة وغرس روح الانتماء للأسرة والمجتمع والوطن فى نفوس الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى يأتى فى إطار فاعليات احتفال جامعة طنطا باليوبيل الذهبى، ويتضمن العديد من الفعاليات، منها: تنظيم ورشة عمل حول إعداد الكوادر الطلابية للمساهمة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما يتضمن ورشة عمل تحت عنوان "مواجهة الكوارث والأزمات"، كما تتضمن الفعاليات جولة حرة فى مدينة طنطا ولقاء بنادى أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن هذا الملتقى يمثل تجسيدا عمليا لقيم الديمقراطية والحوار وبناء جسر مشترك من التفاهم وتبادل الثقافات المختلفة بين أبنائنا الطلاب، فى ظل "الجمهورية الجديدة" التى باتت ملامحها واضحة للجميع القائمة على سواعد الشباب المصرى.

وفى كلمته، أوضح الطالب محمد أيمن رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، أن الملتقى يتضمن مجموعة من ورش العمل حول إدارة الأزمات والكوارث وإعداد الكوادر الطلابية للمشاركة الفعالة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جدير بالذكر أن فعاليات افتتاح هذا الملتقى تضمنت عرضا لفريق كورال منتخب جامعة طنطا بقيادة المايسترو محمود صفوت، وكذا عرض فيلم "رؤيتى"، وكلمة لوفود المشاركة وفقرات مواهب الطلاب، وعرض للإنشاد الدينى من طلاب مركز الإبداع بالجامعة.

حضر الفعاليات الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة.