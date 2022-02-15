اء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سى بى سى"، مساء أمس الإثنين.
وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تسليم 20 منزلا ضمن 468 منزلا من المتضررين بسبب السيول، وتم تسكين 450 أسرة من المتضررين بسبب السيول فى وحدات سكنية بحى السلام.
شقق متضررى السيول فى أسوان
وأضاف المحافظ: "كانت هناك ملحمة للانتهاء من الوحدات السكنية لتسليمها للأهالى، كما تلقينا دفعة معنوية قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء الزيارة التى قام بها إلى أسوان مؤخرا".
وأكد محافظ أسوان أن الجمعيات الأهلية شاركت مع أجهزة المحافظة لبناء الوحدات السكنية، كما كان هناك تعاون من قبل الأحزاب المختلفة.
وأشار إلى أن عدد المنازل المتضررة كان 1135 منزلا ما بين انهيار كامل وبين انهيار جزئى، مؤكدا أنه سيتم تسليم كل المتضررين من السيول منازلهم الجديدة نهاية شهر مارس المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: اكتمال تسليم متضررى السيول منازلهم.. فى هذا الموعد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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