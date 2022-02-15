الاستزراع السمكى.. مصر تحقق أرقاما عالمية جديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى تصريحات لـ برنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الإثنين.

وقالت الدكتورة أسماء إن مصر بدأت الاستزراع السمكى منذ القدماء المصريين، لافتة إلى أن مصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم فى الاستزراع السمكى، والثالث عالميا فى إنتاج سمك البلطى.

وأضافت مدرس الاستزراع السمكى بكلية علوم الثورة السمكية، أن محافظة كفر الشيخ تنتج 44 % من الإنتاج السمكى لمصر، لافتة إلى أن إنتاج مصر من السمك يتراوح ما بين مليون و800 ألف طن إلى 2 مليون طن من الاستزراع السمكى سنويا.

وكشفت عن أن 80% من الإنتاج السمكى فى مصر يأتى من الاستزراع السمكى و20% من المصادر الطبيعية.