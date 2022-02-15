جدة - نرمين السيد - وأعرب المحافظ عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم المزيد من التفوق ومواصلـة النجاح فى الفصل الدراسى الثانى، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكدًا حصول 16 طالبًا على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100٪.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد الدكتور جمال حسن أن إجمالى عدد المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة بلغ 4576 طالباََ، حضر منهم 4561 وتغيب 15 طالبًا على مستوى المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوادى الجديد.. يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 96% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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