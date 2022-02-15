/679495/أبرز-تصريحات-ريهام-عبد-الحكيم-في-برنامج-واحد-من-الناس

حلت اليوم المطربة ريهام عبد الحكيم ضيفة في برنامج واحد من الناس “حلقة عيد الحب”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويذاع على قناة الحياة، وقد تحدثت المطربة ريهام عبد الحكيم عن الحب مشيرة إلى أنه بالنسبة لها يمثل العطاء، كما كشفت تفاصيل علاقتها بزوجها، وبعض أسرار حياتها الشخصية.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات المطربة ريهام عبد الحكيم في برنامج «واحد من الناس» وذلك خلال السطور القادمة.

صرحت المطربة ريهام عبد الحكيم العديد من التصريحات عن علاقتها بزوجها، وعن رأيها في أغاني المهرجانات كما صرحت عن الأشخاص الذين أثروا في حياتها، وجاءت تصريحاتها كالتالي:

_ خلال سنة واحدة من التعارف مع زوجي أتزوجته، وهو إنسان محترم بيساعدني وبيقدرني وبيوفرلي كل شئ.

_ زوجي بيحضر حفلاتي بالرغم من صعوبة ذلك في المجتمعات الشرقية، لكنه متفهم وضعي الفني ويساعدني على النجاح.

_ بعتبر مدحت صالح وفضل شاكر وهاني شاكر ووائل جسار من أفضل المطربين في الوطن العربي.

_ الناس قبلوا أغاني المهرجانات عشان يخرجوا عن المألوف.

_ في ألوان موسيقية اختفت مثل المونولوج والغناء الاستعراضي، وأكدت أنها تحب أغاني المهرجانات والأغاني الشعبية.

_ بحب جدًا موسيقى الموسيقار الكبير الراحل عمار التشريعي، وهو عملاق التلحين وأنا محظوظة بالعمل معه في أكثر من أغنية.

_ عمار الشريعي قدمني في مسلسل أم كلثوم كونه كان مسؤولًا عن الجزء الفني في العمل، وغيرها من الأعمال الدرامية وتترات المسلسلات.

_ هناك العديد من الأشخاص لهم فضل عليا في مسيرتي الفنية بداية، وهم الموسيقار سليم سحاب والدكتور رتيبة الحفني عليا وحلمى بكر والأستاذ محمد على سليمان ودكتور جمال سلامة.

_ بشكر جدًا الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لدعمها ومساعدتها ليا، مؤكدة أنها تعلمت منها الكثير.

معلومات عن ريهام عبد الحكيم

ولدت ريهام عبد الحكيم عام 1983، وتخرجت من كلية الاداب قسم لغة إنجليزية التحقت الفنانة بفرقة الفنان الاستاذ “سليم سحاب” بدار الأوبرا المصرية وقامت بالغناء على المسرح الكبير والصغير والمسرح المكشوف. شاركت في مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، حيث لعبت شخصية "أم كلثوم" في صغرها وبدأ معها مشوارها الفني.