/679494/عامر-حسين-يكشف-عن-تفاصيل-هامة-بشأن مباراة-مصر-والسنغال-القادمة

قال عامر حسين ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة ورئيس لجنة المسابقات باتحاد الكورة، ان الجهاز الفنى للمنتخب المصري قدم طلب بأقامة مباراة مصر والسنغال على ستاد القاهرة، مؤكدا انه تم الإعلان رسميا ان المنتخب المصرى سوف يواجه المنتخب السنغالى على ستاد القاهرة يوم ٢٤ مارس

دوت الخليج

وصرح عامر حسين، عبر مداخلة هاتفية على برنامج كلمة اخيرة المذاع على قناة اون اى، انهم سوف يتواصلوا مع جميع الجهات المعنية ووزارة الداخلية لتحديد عدد الجمهور وكيفية حضور المبارة ولاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة

مميزات ستاد القاهرة :

وأضاف انه يوجد ارتباط كبير بين ستاد القاهرة والجمهور المصري، موضحا ان الجمهور المصرى شهد الكثير من البطولات ومن إنجازات للمنتخب المصرى على ارض ستاد القاهرة ، وعلقت لميس الحديدي قائلة ان ستاد القاهرة هو ستاد الرعب الأفريقي

وأوضح ان ارضية ستاد القاهرة هى أفضل ارضية ملعب حاليا فى ظل اجواء الشتاء والبرد القارص والأمطار التى عانت منها معظم المحافظات المصرية

اعداد الجماهير:

وأضاف انه لم يتم حتى الان تحديد عدد الجمهور، موضحا ان الأمن والجهات المعنية هى المسئولة عن تحديد عدد الجماهير المسموح بيها لحضور المبارة وصرح عامر حسين ان المدير الفني للمنتخب المصرى طلب بحضور ٥٠ الف مشجع فى مباراة مصر والسنغال، مشيرا إلى انه يتمنى حضور مشجعين وفق طاقة ستاد القاهرة.