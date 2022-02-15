/679492/راغب-علامة-واجب-علينا-إسعاد-المرأة-بعد-ما-أخدناها-من-بيت-أهلها

تحدث الفنان راغب علامة اليوم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة Mbc مصر عن المرأة، وصرح بعض التصريحات الهامة حول التعامل الصحيح مع المرأة.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنان راغب علامة حول التعامل الصحيح مع المرأة وذلك خلال السطور القادمة.

راغب علامة في الحكاية مع عمرو أديب

وفي تصريحاته بشأن التعامل الصحيح مع المرأة، وقال خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الحكاية»: فرحة المرأة العربية وشعورها بالسعادة هو واجب علينا ومسئوليتنا، بعد ما أخدناهم من بيت أهاليهم، لازم نريحهم طالما قادرين.

راغب علامة واستقالة جورج قرداحي

وفي سياق آخر، قام الفنان راغب علامة بالتعليق بشأن إستقالة وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي وذلك أثناء حلوله كضيف في برنامج حبر سري، وقال: "جورج قرداحي لما اتعين وزير بلغته هاتفًا مش عارف أقولك ربنا يوفقك ولا أشفق عليك، ورد قالي تشفق عليا ليه أنا محدش يشفق عليا". وأكمل راغب: استقالته محلتش الأزمة، بس مكنش لازم يحكي في أي مواضيع ملوش فيها، وعارف إنه الوضع حساس.

معلومات عن راغب علامة

ولد راغب بمنزل جده ببلدة الغبيري جنوب بيروت لعائلة مسلمة من الطائفة الشيعية مكونة من تسعة أبناء ترتيبة الرابع تولى شقيقه خضر علامة إدارة أعماله الحي الذي ولد فيه اشتهر باسم آل علامة لكونه كان هناك قاضي شهير في الحي يحمل اسم راغب علامة وقام والده عند ولادته بإطلاق نفس اسم القاضي عليه تيمنا به وراح يتمنى أن يصبح نجله مثل القاضي خاصة أنه كان ينتمي بصلة قرابة للعائلة.

وفي الوقت ذاته كان والده يجيد العزف على آلة العود من باب الهواية وكان يجلس بجوار والده ويستمتع بعزفه ولفت أنظار أساتذته بصوته فتم إسناده إحياء الحفلات المدرسية ودخل بفريق المدرسة الكثير من المنافسات مع المدارس الأخرى ما دفع أساتذة الموسيقى والمتخصصين لنصيحته بضرورة صقل موهبته خاصة حينما تقدم وهو دون الثانية عشر من عمره للبرنامج الإذاعي الشهير بالإذاعة اللبنانية، انتسب لمعهد الموسيقى اللبناني ودرس العود والسولفيج وبعد التخرج من المعهد بتقدير جيد جدا حيث كان من أوائل دفعته.