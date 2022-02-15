تزامنًا مع عيد الحب.. إلهام عبد البديع تحتفل بخطبتها «صور»

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احتفلت اليوم الموافق 14 فبراير لعام 2022 الفنانة إلهام عبد البديع بخطوبتها، بالتزامن مع يوم عيد الحب أو كما يمسى “الفلانتين”، على الملحن وليد سامى في جو عائلى، ولم تحدد موعد حفل الزفاف بعد، وخضعت لأكثر من جلسة تصوير مع خطيبها وليد بعدسة المصور أحمد حجاج.

دوت الخليج يرصد لكم إحتفال الفنانة إالهام عبد البديع بخطوبتها يوم عيد الحب على الملحن وليد سامي.

خطوبة إلهام عبد البديع

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع عن خطوبتها على الملحن وليد سامي بالتزامن مع عيد الحب، واحتفلت به في جو عائلي، كما نشرت العديد من الصور لها ولخطيبها مرة بإطلالة كلاسيكية لكلاهما، ومرة أخرى بإطلالة كاجوال.

إلهام عبد البديع وخطيبها

إلهام عبد البديع وخطيبها الملحن

معلومات عن إلهام عبد البديع

من مواليد يوم 1 أكتوبر عام 1990،حصلت على درجة البكالوريوس في مجال النظم والمعلومات من أكاديمية القاهرة، بالإضافة إلى إعداد الماجستير في مجال إدارة الأعمال. شاركت في عدة أعمال في الدراما التليفزيونية، منها: “باب الخلق، آدم وجميلة، لعبة الموت، المرافعة، مكان في القصر”، كما شاركت في أفلام نظرية عمتي، عمر وسلمى 3، يوم مالوش لازمة، أهواك.

أعمالها الفنية

قدمت إلهام عبد البديع العديد من الأفلام والمسلسلات، والأفلام مثل:كازانوفا: 2019 -في دور شرين، أهواك:2015 - في دور بسنت حمزة ، يوم مالوش لازمة:2015 - في دور مى صديقة مها، نظرية عمتي:2013 – في دور رضا ، الحرامي والعبيط:2013، عمر وسلمى 3: 2012. والمسلسلات مثل: أهو ده اللى صار 2019 – في دور هندية، طاقة القدر:2017- في دور نادية، الزيبق:2017- في دور خديجة، أهل التكية:2017، ولاد تسعة:2017- في دور بسمة، طاقة القدر:2017- في دور نادية، يونس ولد فضة:2016- في دور قمر، سمرا:2016، سرايا عابدين (ج2):2015- في دور أمينة، سلسال الدم (ج2):2015، أريد رجلا (ج1، 2):2015، حق ميت:2015- في دور عبير، ذهاب وعودة:2015- في دور فاطمة، أنا وبابا وماما (ج2):2015، مكان في القصر:2014- في دور يارا، باب الخلق:2012- في دور شيرين، قصة حب:2010 - في دور خديجة.