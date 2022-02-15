محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.4

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية طه عجلان، فى بيان، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الشهادة الإعدادية العامة بلغ 27650 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 76.4%.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 50%، بينما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية 83%.

وحث محافظ الإسماعيلية جميع الطلبة على السعى بكد والاستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم كانت قد جهزت 162 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بنطاق المحافظة لاستقبال 27650 طالبا لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول من الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين وضعاف البصر والصم.