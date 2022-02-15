فى حضور 15 شخصا فقط.. تفاصيل نقل رفات الملكة فريدة لمسجد الرفاعى (فيديو)

تابع فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" أن أسرة ذو الفقار كانت الأسرة المالكة لمملكة أبخازيا فى يوم من الأيام، وعندما زحف عليها الغزو السوفيتى هاجروا إلى الإمبراطورية العثمانية ثم مصر.
وكشف أن اثنين من أحفاد الملكة فريدة حضروا مراسم نقل رفاتها والتى كانت بسيطة، حيت تم فتح المقبرة واستخراج الرفات ونقله بحضور 15 شخصًا من المقربين للأسرة فقط، قائلًا: "لم يُسمح بوجود ناس كتير فى نقل الملكة فريدة، وجرى الصلاة عليها، ودفنها من جديد فى مقابر الأسرة بمسجد الرفاعى، وسنصنع شاهد يحمل اسمها ولكن هذا يحتاج إلى تصريح من وزارتى الأوقاف والآثار".
حول مصير رفات مقبرة عائلة الرفاعى، قال: "حتى الآن محدش عارف مصير رفات أسرة ذو الفقار وحتى الآن نقلنا فقط جثمان الملكة فريدة، والقرار النهائى فى عملية نقل المقابر لم يصدر حتى الآن، وهناك حوالى 70 شخصًا فى هذه المقابر بمنطقة الإمام الشافعى".
كما طالب بحل مشكلة عائلة ذو الفقار وقال: "أتمنى حل مشكلة نقل الرفات لأنها أسرة قدمت الكثير لمصر وأتمنى كذلك نقل رفات الأميرة فوزية إلى مسجد الرفاعى".
"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة النصف مساء.
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