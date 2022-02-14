/679486/سيرينو-يغيب-عن-صفوف-صن-داونز-أمام-الأهلي-بدوري-أبطال-إفريقيا

أعلن مانكوبا مانجيثي المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز، غياب جاستون سيرينو جناح الفريق عن مواجهة الأهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يستضيف فريق صن داونز النادي الأهلي في شهر مارس المقبل في جنوب إفريقيا في ملعب رويال بافوكينج في ثالث جولات دور المجموعات بدوري الأبطال.

غياب مهاجم فريق صن داونز

ونقلت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية تصريحات مدرب صنداونز التي قال فيها: "من المؤسف أنه عندما بدأ يعود بقوة ويظهر بشكل جيد في التدريبات تعين علينا أن نخسره".

وواصل "سيرينو أجرى عملية جراحة وقال الأطباء إن تعافيه قد يستغرق من أسبوعين لثلاثة".

وأردف مانجيثي "لذلك نأمل أنه بعد مواجهة الأهلي سيكون هناك متسع من الوقت ليُكمل عملية شفائه فهو عضو هام جدا لفريقنا".

ويقع صنداونز مع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كل من الهلال والمريخ السودانيين.

إقالة مدرب الهلال بعد الخسارة أمام الأهلي

أعلن نادي الهلال السعودي فسخ عقد مدربة البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق، بعد تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

فاز الأهلي المصري على زعيم السعودية فريق الهلال برباعية نظيفة، في لقاء جمع بين الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بمونديال الأندية 2021 بالإمارات.

تلقي البرتغالي ليوناردو جارديم، العديد من الإنتقادات، بعد الخسارة برباعية نظيفة، أمام بطل إفريقيا النادي الأهلي، على الرغم من العديد من الصفقات التي أجرتها إدارة النادي قبل مونديال الأندية.

الهلال السعودي يضرب موعد مع بطل إفريقيا

حقق الهلال السعودي الفوز في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2021، على غريمة العربي نادي الجزيرة بنصف دستة أهداف، ليلتقي مع بطل أوروبا في نصف النهائي.

سقط الهلال السعودي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام تشيلسي بطل أوروبا، بنتيجة هدف دون رد، والتي قدم فيها الفريق السعودي مباراة على صفيح ساخن، ليكسب إحترام كل محبي كرة القدم.

خاسرة الهلال أمام تشيلسي ضربت موعد له على تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة، والتي هاجم فيها جمهور الفريق السعودي، بطل إفريقيا قبل المباراة ليرد الأخير في ملعب اللقاء.