وزير الرياضة يلتقى مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد

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التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،بمكتبه بديوان الوزارة اليوم الاثنين ، مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة النادى التى أقيمت يوم الجمعة الماضى.
تناول اللقاء الحديث حول خطة مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة على مستوى الأنشطة والفرق الرياضية المختلفة بالنادى، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على المشاركة فى العملية الانتخابية، والتواجد بكثافة يوم الانتخابات لاختيار من يمثلهم فى مجلس إدارة جديد لمدة ٤ سنوات مقبلة فى إطار الحرص على استقرار النادى.
أكد وزير الشباب والرياضة أن نادى الزمالك يعد واحداً من القلاع والكيانات الرياضية الكبرى بمصر ، والذى يُقدم للمنتخبات الوطنية الأبطال الرياضيين، بخلاف الانجازات التى تحققها فرق النادى فى مختلف البطولات الدولية، متمنياً التوفيق لمجلس إدارة النادي فى أداء مهامه خلال الفترة المقبلة، ومباشرة أعمالهم وفق الأسس والمعايير واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
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