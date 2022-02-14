أمانى الطويل لمساء dmc: هناك مراوغة فى تمويل الدول المتضررة من تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة أمانى الطويل مديرة البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه عددا من الرسائل خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، أهمها ضرورة التنمية فى إفريقية والبنية التحتية ومواجهة التحديات التى يمكن أن تواجه تنفيذ مثل هذا الهدف.





وأضافت فى مداخلة عبر زووم ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن مصر تضع على عاتقها الدعم التنموى لإفريقيا، مؤكدة أن هناك مراوغة من الدول الكبرى فيما يخص تمويل الدول المتضررة من التغيرات المناخية. ولفتت إلى أن الرئيس السيسى خلال قمة المناخ الأخيرة أكد على ضرورة مساندة الدول الإفريقية المتضررة من تغيرات المناخ، مشيرة إلى أن إفريقيا تحتاج إلى استقرار سياسى ومحاربة الفساد والإرهاب وهى تحديات تواجه التنمية فى إفريقيا.

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