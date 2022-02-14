وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يزور جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جميع الخدمات الصحية المقدمة فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل يجب أن تتوافق مع أحدث معايير العالمية لجودة الرعاية الصحية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بجميع المحافظات ولجميع المنتفعين دون أى تمييز.





جاء ذلك خلال زيارة وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمحافظة جنوب سيناء فى إطار تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل لتكون ضمن محافظات المرحلة الأولى للمشروع.

وشملت الزيارة التى استمرت ليومين، لقاء مع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث استقبل وفد الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، بمقر المحافظة لمناقشة آليات تطبيق المنظومة وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية، والوقوف على أحدث تطورات تسجيل المنشآت الطبية تمهيدا لدخولها المنظومة.

وتناول الاجتماع المشترك تهيئة مستشفى شرم الشيخ الدولى للحصول على الاعتماد الدولى وإعدادها لتكون اول مستشفى صديقه للبيئة تؤهل للحصول على الاعتماد الدولى للسياحة العلاجية، إلى جانب تهيئة وحدات ومراكز طب الاسرة والمستشفيات بالمحافظة للتسجيل لدخول منظومه التأمين الصحى الشامل، فضلا عن دراسة عقد دورات تدريبيه للأطقم الطبية للإسراع فى تسجيل المنشآت.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود الهيئة فى إعداد المعايير لمختلف المنشآت الصحية مؤكدا تقديم كافة أوجه المساعدة من قبل الأجهزة المختلفة بالمحافظة للهيئة فى سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات صحية ميسرة للمواطنين.

شارك فى اللقاء د. اسلام ابو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. السيد العقدة، عضو مجلس ادارة الهيئة، ود. حسام ابو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، ود. محمد عبد الحى، مدير عام فرع الهيئة بجنوب سيناء، ود. أيمن الشناوى، مدير رضا المتعاملين بفرع الهيئة بجنوب سيناء، ود. أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ود. محسن عبيدو، مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولى.

وفى ذات السياق، زار وفد الهيئة مستشفى شرم الشيخ الدولى لمناقشة الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد الدولى للسياحة العلاجية مما يساهم فى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية والتأكيد على الثقة فى مخرجات النظام الصحى المصرى.

وشملت الزيارة جولات ميدانية لوفد الهيئة بعدد من الوحدات الصحية بمدينه الطور إلى جانب عقد لقاء مفتوح مع سكان المحافظة للوقوف على توقعاتهم من تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل كما قام وفد بتفقد المقر الجديد لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة والجارى تجهيزه للعمل خلال الفترة المقبلة.