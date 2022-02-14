بسمة وهبة تكشف حقيقة مرض حمو بيكا «فيديو»

انتشرت خلال الأيام الماضية حملة هجوم ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بشأن مرضه والحقنة الباهظة التي تصل إلى 130 ألف جنية، حيث أتهمه البعض بأنه مُدعي لهذا المرض، وهاجموه بشكل كبير وتنمروا عليه، وجاءت بسمة وهبة لتحسم هذا الجدل من خلال فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات بسمة وهبة حول إدعاء حمو بيكا المرض وذلك خلال السطور القادمة.

بسمة وهبه: مرضه حقيقي

حسمت الإعلامية بسمة وهبة الجدل بشأن مرض حمو بيكا في فيديو لها عبر موقه تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وقالت: مرض حمو بيكا حقيقي وموضوع الحقنة صح وشاكوش أكدلي على كل ده قبل كده.

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نشرت الإعلامية وهبة لمتابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، سألتهم خلاله إذا كانوا يعانون نفس التداعيات.

وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا تعبانة.. مين عنده أعراض زيي”.

بسمة وهبة وعودة شيرين وحسام حبيب

وفي جانب آخر، قد علقت بسمة وهبة على أزمة شيرين عبدالوهاب و حسام حبيب بعد أنباء عودتهما في الأيام الماضية قائلة: "الناس تقول رأيها لكن ليه ينصبوا أنفسهم حكماء، ما شهدناه يعد جريمة جديدة من جرائم السوشيال ميديا وحلقة جديدة من كوارثها التي أصبحت مثل القاتل المتسلسل ينهي حياة شخص بالشائعات أو بالتدخل أو بممارسة لعبة الوصايا والتحكم في حياة الناس، هناك فرق ما بين أقول رأي في فنان وفرق من أن الناس تجعل نفسها قضاة".

وسبق وأن قالت بسمة وهبة خلال برنامجها «90 دقيقة»: "فوجئت الفجر بانتشار خبر عودة شيرين وحسام، وبالنسبة لي فرحت جدًا وده الطبيعي.. فطرتنا أننا نفرح لفرح الناس ونزعل على زعل الناس، ونفرح بعمار البيوت مش بخرابها، بتمنى رجوع شيرين وحسام لأني عارفة ومتأكدة أنهم بيحبوا بعض جدًا". وأردفت بسمة قائلة: "مهما حصل من أخطاء البني آدمين لازم تتنازل عشان العشرة والمحبة، شيرين الإنسانة قبل المطربة، واللي زيها بيغفروا ويسامحوا ويتناسوا الأخطاء فهي بنت بلد وجدعة.. نعلم جيدًا أن العلاج النفسي له آثار جانبية، وهو ما أعتقد أن يكون قد جعل انفعالات شيرين أكثر من الطبيعية".

واختتمت حديثها قائلة: "نتيجة التعب النفسي ورد الفعل المضاعف لديها خرج منها تصريحات غاضبة".