/679483/وزير-الرياضة-يجمتع-بمجلس-إدارة-نادي-الزمالك-الجديد-برئاسة-مرتضى-منصور

ألتقى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان الوزارة اليوم الاثنين ، مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد برئاسة مرتضى منصور بعد الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة النادى التى أقيمت يوم الجمعة الماضى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تناول اللقاء الحديث حول خطة مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة على مستوى الأنشطة والفرق الرياضية المختلفة بالنادى، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على المشاركة فى العملية الانتخابية، والتواجد بكثافة يوم الانتخابات لاختيار من يمثلهم فى مجلس إدارة جديد لمدة ٤ سنوات مقبلة فى إطار الحرص على استقرار النادى.

كلمة وزير الرياضة لمجلس إدارة نادي الزمالك

أكد وزير الشباب والرياضة أن نادى الزمالك يعد واحداً من القلاع والكيانات الرياضية الكبرى بمصر ، والذى يُقدم للمنتخبات الوطنية الأبطال الرياضيين، بخلاف الانجازات التى تحققها فرق النادى فى مختلف البطولات الدولية، متمنياً التوفيق لمجلس إدارة النادي فى أداء مهامه خلال الفترة المقبلة، ومباشرة أعمالهم وفق الأسس والمعايير واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.

المرشحين في انتخابات الزمالك

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى منافسة في الإنتخابات السابقة أحمد سليمان المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات النادي الأخيرة.

وقال مرتضى منصور: "أقول لأحمد سليمان كيف تهدد الدولة المصرية عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؟، وكيف تهدد البلد وأنت ضابط شرطة وزميل لشهداء الوطن؟ .

وواصل رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "سيتم الاستعانة بالعديد من المرشحين المستقلين الذي لم يوفقوا في الانتخابات في بعض لجان النادي مثل ماجد قيشو في اللجنة الطبية، ومروة في لجنة المرأة، وهشام نصر وسامر أبو الخير في لجنة الشباب وغيرهم من المرشحين المستقلين المحترمين".

وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن خطة المجلس المنتخب في الفترة المقبلة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك

وتضم قائمة مرتضي منصور والتي نجحت في الانتخابات كل من مرتضي منصور رئيس ومصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف أمين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كل من، علاء ناحي وأحمد مرتضي منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفي العضوية تحت السن كل من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس .