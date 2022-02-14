ريال مدريد ينهي استعداداته لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. صور

أنهى ريال مدريد استعدادته لمواجهة مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، المقرر لها فى العاشرة من مساء غدٍ الثلاثاء، فى مواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 – 2022، وتقام ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.

وخاض جميع نجوم ريال مدريد التدريب الأخير قبل مواجهة باريس سان جيرمان، بتواجد النجم الفرنسي كريم بنزيما التى تحوم الشكوك حول مشاركته أساسيا، بسبب عدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من إصابة عضلية.

كما تواجد الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندى فى التدريب الأخير، ليتأكد جاهزيته لخوض المباراة بعد تعافيه من الإصابة.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 في دورى الأبطال بعد تصدره المجموعة الرابعة، بينما حل باريس سان جيرمان وصيفا للمجموعة الأولى.

وجدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين يوم الأربعاء 9 مارس المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان 26 لاعبًا هم:



حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فويدياس.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس، إيسكو، كامافينجا.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، بيل، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو دياز.

تدريبات ريال مدريد (1)

تدريبات ريال مدريد

تدريبات ريال مدريد

تدريبات ريال مدريد

تدريبات ريال مدريد

تدريبات ريال مدريد

تدريبات ريال مدريد