حسام فاروق ضيف ندوة الإعلام وبناء الوعى ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة

جدة - نرمين السيد - الإعلامى الدكتور حسام فاروق، يقدم برنامج "بالبنط العريض"، والذى يبث على القناة الفضائية المصرية، السبت من كل أسبوع فى تمام الساعة 3:45 عصرا بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.

ويحرر البرنامج ويقدمه الدكتور حسام فاروق، الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال، وإكرام مصطفى.