«قبلات وغزل».. كابلز نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد الحب على طريقتهم الخاصة

دوت الخليج يرصد احتفال نجوم الفن والإعلام بعيد الحب.

تامر حسني وبسمة بوسيل

شارك نجم الجيل، الفنان تامر حسني متابعيه مقطع فيديو جديد مجمع لذكرياته مع زوجته بسمة بوسيل، وعلق عليه قائلًا: "عيد حب سعيد زوجتي.. وربنا يخليكي ليا ولأولادنا، ويخلي كل اللي بيحبوا بعض لبعض طول العمر.. اللهم آمين".

ريا أبي راشد

وأثارت الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد جدلًا واسعًا بعدما نشرت فيديو يجمعها بزوجها عبر «إنستجرام»، ظهر فيه الثنائي وهما يتبادلان القبلات، وعلقت عليه: "عيد حب سعيد.. حب مننا للكل".

مي عمر ومحمد سامي

واحتفلت النجمة مي عمر بعيد الحب، بنشرها عدد من الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، واكتفت بالتعليق عليه بقلب أحمر.

عمر الشناوي

ونشر الفنان عمر الشناوي صورة مع زوجته عبر «إنستجرام»، وهنأئها بمناسبة عيد الحب قائلًا: "عيد حب سعيد حبي".

محمد محمود عبد العزيز

وهنأ الفنان محمد محمود زوجته بهذه المناسبة قائلًا: "كل سنة وأنتي حبيبتي، كل سنة وأنتي الضحكة الحلوة والإحساس بالدفا والأمان.. أنتي بالنسبالي أمنية اتمنيتها في ساعة استجابة وحققهالي ربنا زي ما يكون بيطبطب عليا وبيقولي ارتاح شوية.. ربنا يخلينا لبعض وبيعد عننا أي شر".

من جانبه، هناك عدد من الأفلام يمكنك مشاهدتها بمناسبة عيد الحب مع شريك الحياة، وأبرزها:

فيلم The Royal treatment

تدور قصة الفيلم الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجبات بدلًا من الحب، إلى أن يلتقي بـ إيزابيلا فيتغير مفهومه نحو زواج الواجب ويقرر اتخاذ طريق آخر نحو السعادة.

وهو من بطولة النجم المصري العالمي مينا مسعود.

فيلم Pride & Prejudice

تعيش الشخصيات الشابة في هذا الفيلم علاقات معقدة للغاية، تشعلها مشاعر الحب وتزيد من حدة الكبرياء، وفي أحيان كثيرة، الحقد أيضًا بينهم.

فيلم The Vow

الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية لرحلة زوج يحاول استعادة حب زوجته بعد تعرضها لحادث سبب لها فقدان في الذاكرة، يدخل في منافسة مع خطيبها السابق.

فيلم Me before you

تدور أحداث فيلم Me Before You حول شخصين مختلفين تجمعهما الظروف وتغير من قلبيهما، فتاة فقيرة من بلدة صغيرة، تبحث عن وظائف جديدة، وتسد أمامها جميع الأبواب، ورجل وسيم، ثري، ناجحٌ وبارز، يتعرض لحداث سيرٍ مؤسف فيفقد القدرة على الحركة، ويصبح مقيدًا في كرسي متحرك، فيقرر أن حياته بعد الحادث لا تستحق الاستمرار، حتى يتم تعيين الفتاة للقيام بأعماله والعناية به، حيث تصمم على أن تثبت له أن الحياة تستحق العيش، وفي سلسلة من المغامرات الرومانسية تتغير حياتهما وقلبيهما شيئًا فشيء.