/679477/بفستان-سواريه-أول-ظهور-لـ-فيفي-عبده-بعد-وفاة-شقيقتها-فيديو

تألقت الفنانة والراقصة الشرقية فيفي عبده في أحدث ظهور بعد وفاة شقيقتها الكبرى الحاجة هدى، التي رحلت عن عالمنا يوم 8 من شهر فبراير الجاري دون الكشف عن أسباب الوفاة.

دوت الخليج يرصد أول ظهور للنجمة فيفي عبده بعد وفاة شقيقتها.

فيفي عبده تستعرض جمالها على أنغام أغنية «يا أبو ضحكة جنان»

شاركت عبده متابعيها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت خلاله بفستان سواريه لامع كت مزج بين اللونين الأسود والدهبي على أنغام أغنية «يا أبو ضحكة جنان».

وفاة شقيقة فيفي عبده

من جانبه، كشفت فيفي عن وفاة شقيقتها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

تصريحات مثيرة للجدل لفيفي عبده عن الرقص

هذا وقد فجرت فيفي عبده ببعض التصريحات الجريئة التي أثارت جدلًا واسعًا ببرنامج «السيرة»، وكانت أبرزها:

-لو قابلت رب العالمين هقوله بحب الرقص.

- باخد الطاقة الإيجابية من الرقص

- اتعرفت على عبد الحليم في آخر أيامه وقالي بيقولوا عليكي يابت رقاصة شاطرة.

- صممت مدفني يشبه لمدفن عبد الحليم وأرفض يتكتب عليه لقب راقصة.

-عانيت كثيرًا من السحر ومنزلي مليئ بالأسحار التي تُلقى في بيتي من خلال الخادمات.

-أواظب على قراءة القرآن لتحصين نفسي قبل الخروج من المنزل.

-الحب على السوشيال ميديا مش مقياس لأنه ممكن يكون غدر وكذب.

- معنديش مانع أحب حد أصغر مني.

- بتعاكس من طوب الأرض وكل الأجيال بتحبني.

-لا افكر في اعتزال الرقص حاليًا، ومقتنع بده ولا حاجة للتوبة

-الراقصات الأجنبيات نجحن لرخص أجورهن ومفيش واحدة منهم مميزة

- أول ما نزل كاظم الساهر مصر جيه يتفرج عليا في night club.