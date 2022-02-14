وزارة التربية والتعليم وهيئة كوبتك اورفانز تعقدان لقاءً تشاوريًا

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم - فى كلمتها خلال اللقاء - إن النجاح يكمن فى التكامل بين القطاع الحكومى والجهات المانحة سواء محلية أو دولية من أجل تحقيق الأهداف التى تحقق أفضل صورة للمجتمع.

وأضافت أن أفضل أشكال الاستثمار هو الذى يستهدف تنمية الإنسان، وأنه لابد من تنشئة الأطفال وتربيتهم وتعليمهم من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية التى تشهدها كافة ربوع مصر فى مختلف المجالات.

وتابعت قائلة إن تقديم تعليم جيد ومنصف وشامل ومستمر أمر يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل والتكامل بين كافة المؤسسات، لافتة إلى اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم، وأنه أمر يدعو للفخر أن تكون الأسرة لديها طفل بذلت معه مجهودات عظيمة من أجل دمجه فى المجتمع وتحقيق النجاح.

وأشارت الدكتورة راندة شاهين إلى ضرورة التفكير فى مفهوم الاستدامة للمشروعات التى تقدم، إلى جانب ضرورة تغيير النظرة التنموية فى الأماكن التى تستحق تقديم الخدمات بها، موضحة أن رؤية مصر الاستراتيجية 2030 لقطاع التعليم ترتكز على الاستثمار فى بناء البشر وقدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار ونشر الثقافة، فضلاً عن دعم البحث العلمى فى تحقيق التنمية المستدامة.

ونوهت بأن وزارة التربية والتعليم تساهم فى بناء شخصية الطفل المصرى من خلال تطوير المناهج برياض الأطفال والتعليم الأساسى والاهتمام بتشجيع الطلاب للتعرف على المنح الخارجية وآليات الاشتراك بها، إلى جانب الاهتمام بذوى الهمم منذ رياض الأطفال وتعديل القرارات التنظيمية الخاصة بهم للحصول على حقهم فى التعليم أسوة برفاقئهم من نفس العمر.

من جانبها، قالت المهندسة نرمين رياض المؤسس والمدير التنفيذى لهيئة كوبتك أورفانز إن كافة الجهود التى تقوم بها الهيئة فى مختلف مجالات التنمية هدفها المساهمة فى المشروعات التنموية التى تسهم فى تقديم حياة أفضل للأطفال المصريين.

وأضافت أن لديها الثقة الكاملة فى جميع الشركاء سواء على المستوى الحكومى أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تحقيق الهدف وهو تقديم حياة أفضل للأطفال المصريين من خلال المشروعات التنموية المختلفة لاسيما فى مجال التعليم.

بدوره، أكد الدكتور ماجد رجائى رئيس قسم الشراكات الاستراتيجية بهيئة "كوبتك اورفانز" ترحيبه بالمؤسسات المشاركة فى اللقاء الذى يهدف إلى إتاحة مساحة حوار وتفاعل حول أهمية التعليم لبناء الشخصية المصرية التى يتطلع لها الجميع إلى جانب عرض التجارب الناجحة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع والخروج ببعض الأفكار والمقترحات التى يمكن تنفيذها.

وناقش اللقاء أهمية التعليم فى تشكيل الشخصية وتمكين المجتمعات وخاصة الفتيات والشابات فى ضوء الإعلان عن عام 2022 كعام المجتمع المدنى، وتوجهات الدولة للاستثمار فى رأس المال البشري، والدور الحيوى الذى يلعبه التعليم فى هذا الشأن.

كما شهد اللقاء استعراض جهود الدولة ومبادرات منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات التنمية الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم ومناقشة ارتباطها بتمكين الفتيات والنساء المصريات (الهدفان الرابع والخامس من أهداف التنمية المستدامة).

كذلك ناقش المشاركون فى اللقاء الاستراتيجية الوطنية للتعليم وجهود الدولة فى مكافحة التسرب التعليمى ودعم بناء الشخصية للمتسربين وتقاطعها مع أهداف التمكين وبناء الشخصية، والتوقعات المتبادلة من وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدنى للتعاون والتكامل، والتعليم واسهاماته فى تعزيز تمكين المرأة وقضايا النوع الاجتماعى، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات العالمية والاقليمية لمنظمات المجتمع المدنى فى دعم التعليم وبناء الإنسان، واسهامات الهيئات الدولية والجهات المانحة، وعرض تجارب على أرض الواقع لمشروعات ومبادرات تقوم بها الهيئات الدولية ومنظمات العمل الأهلى فى مصر.

فيما عقدت جلسة نقاشية بعنوان "بناء الشخصية .. أدوار متنوعة وأهداف متكاملة" إدارتها نيفين عبيد الباحثة فى قضايا النوع الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، شارك فيها عماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم بوزارة التربية والتعليم، حيث تم عرض تجربة برنامج "لست وحدك" التابع لهيئة كوبتك اورفانز فى موضوع غرس وتنمية روح التطوع والتغيير التحولى، إلى جانب استعراض تجربة رحلة التطور المهنى للمعلم والتى قامت بها مؤسسة "علمنى" ، كذلك عرض تجربة مؤسسة "مصر الخير" فى كيفية تأثير التعلم المجتمعى فى بناء شخصية الطفل المعرض للخطر.

وأوصى اللقاء بعقد لقاء تشاورى للتنسيق بين جهود وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدنى إلى جانب الاستفادة من النماذج الجاهزة والبناء على ما هو موجود بالفعل، مع مراعاة الفقد التعليمى فى ظل أزمة "كوفيد-19".

يشار إلى أن كوبتك أورفانز هيئة تنموية مسيحية دولية حائزة على العديد من الجوائز التقديرية هدفها إطلاق العنان للامكانات التى وهبها الله للأطفال المهمشين فى مصر، وإعدادهم لكى يصبحوا صناع التغيير فى مجتمعاتهم، تعمل كوبتك أورفانز من خلال شركاء قاعديين ومجموعة من المتطوعين لتعزيز المجتمعات المحلية من أجل إحداث تأثير مستدام، منذ عام 1988، غيرت كوبتك أورفانز للأفضل حياة أكثر من 65000 طفل فى مصر، ويوجد المكتب الرئيسى لكوبتك أورفانز فى العاصمة الأمريكية واشنطن، كما توسعت الهيئة بتأسيس مكاتب فى مصر، وأستراليا، وكندا والمملكة المتحدة.