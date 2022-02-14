غدا.. فصل الكهرباء عن قرى بكفر الشيخ وسيدى غازى

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائى، غدا الثلاثاء، عن عدد من القرى والمناطق بكفر الشيخ وسيدى غازى، لإجراء أعمال الصيانة، ووجه جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التى ستشهد فصل التيار الكهربائى عنها.





‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائى من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الثالثة عصرا، عن لوحة توزيع سيدى غازى التابعة لهندسة قرى شرق كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل مغذيات الحلافى، والرملة، والمنشية الشرقية، والمنشية الغربية، والمستشفى 1و2. وتتأثر بالفصل المناطق مستشفى سيدى غازى المركزى، والمنشة الشرقية وتوابعها، والحلافى وتوابعها، وسيدى غازى وتوابعها، وجزء من قرية الخادمية، ومحطة مياه الشرب بالمنشة الشرقية، ومحطة معالجة الصرف الصحى بالكوم الأحمر، وروافع صرف الحلافى والرملة وسيدى غازى. كما سيتم الفصل عن معذى روينة بهندسة غرب كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرية كلش، وسيتم رفع كشك الإنارة بالقنطرة.

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