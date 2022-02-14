أمينة اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ تشيد بجهود مصر لإنجاح قمة COP27

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم الإثنين، بالأمينة التنفيذية للاتفاقية باتريسيا إسبينوزا، وذلك فى إطار التحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر COP27.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير شكرى، أثنى على دور السكرتارية فى إنجاح مؤتمرCOP26 بجلاسجو، مشيرا إلى أن مصر ستستغل الزخم ومخرجات المؤتمر للبناء عليها فىCOP27، ومن ثم التطلع للعمل مع سكرتارية الاتفاقية خلال الفترة القادمة لإنجاح هذه الدورة.

كما أطلع الوزير شكرى، الأمينة التنفيذية على الجهود التى تبذلها اللجنة العليا الوطنية التى تم تشكيلها للتحضير لاستضافة المؤتمر.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكرى، أشار إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مصر فى الدورة القادمة للمؤتمر كمنعطف دقيق فى قيادة العمل الدولى فى مجال مكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى اعتزام مصر العمل على تحقيق التطلعات المنوطة بالمؤتمر المقبل من خلال تفعيل الالتزامات والتعهدات فى هذا الشأن، لا سيما ما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتمويل مساعى الدول النامية لبناء القدرة على تحملها ولتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، فضلًا عن اتخاذ خطوات فعلية اتصالًا بالإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

من جانبها، وجهت الأمينة التنفيذية الشكر على الجهود التى تبذلها مصر لإنجاح المؤتمر المقبل، مؤكدة على تطلع السكرتارية لاستمرار العمل مع مصر من أجل خروج COP27 بالنتائج المرجوة فى هذا الشأن.