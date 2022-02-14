/679475/بمناسبة-الفلانتين-ليلى-علوي-تسترجع-مشهدها-الشهير-في-فيلم-حب-البنات-فيديو

استرجعت الفنانة ليلى علوي ذكريات مشهدها المشهور في فيلم حب البنات، والذي كانت فيه تعد الحلوى والكعك باللون الأحمر، وكانت ترتدي فيه قميص باللون الأسود عليه قلب أحمر، حيث قامت بتصويره مرة أخرى خلال فيديو 30 ثانية على تطبيق «تيك توك».

دوت الخليج يرصد لكم استرجاع الفنانة ليلى علوي لذكريات مشهد عيد الحب لها خلال فيلم «حب البنات».

ليلى علوي في حب البنات

قامت الفنانة ليلى علوي بإعادة تمثيل المشهد الشهير لها في فيلم «حب البنات» بنفس الطريقة والأجواء من الملابس والكعك والحلوى التي كانت باللون الأحمر، وتفاعل معها محبي الفيلم ومتابعيها بشكل كبير، نظرًا لأن هذا المشهود محفور في أذهان الكبير والصغير منذ إصدار الفيلم.

فيلم حب البنات

هو فيلم مصري من إنتاج عام 2004، من بطولة ليلى علوي وحنان ترك وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وهنا شيحا وأحمد برادة.

والذي تدور قصته حول ثلاثة شقيقات تدور أحداث فيلم حب البنات.. الشقيقات الثلاث كل منهن من أم مختلفة لكنهم من أب واحد، عندما يتوفى الأب يترك لهن تركة كبيرة ولا يجوز تنفيذها إلا إذا اجتمعت الثلاث في بيت واحد وهنا تبدأ أمراضهن النفسية في الظهور لنكتشف في النهاية أن الحب دواء لكل هذه الأمراض.

معلومات عن ليلى علوي

هي من مواليد يوم 4 يناير عام 1962، ولدت من أب مصري وأم يونانية، وقد بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وتزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور الجمال “عم خديجة الجمال” في عام 2007، وانفصلت عنه في عام 2015، ولها ابن واحد بالتبني يُدعى «خالد».

ليلى علوي في مهرجان Joy Awards بالرياض

وفي سياق آخر، سبق وقد نشرت الفنانة ليلى علوي صورًا لها في مهرجان Joy Awards بالرياض، علىموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وكانت من بينهم صورة مع الفنان الأمريكي جون ترافولتا، وأيضًا أعادت نشر فيديو لها وهي تسلم جائزة "الممثل المفضل عن فئة المسلسلات" للممثل السعودي يعقوب الفرحان، عبر خاصية القصص المصورة على إنستجرام.