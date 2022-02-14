/679473/مرثا-محروس-تزايد-الاستثمارات-التكنولوجية-في-مصر-يحسن-من-الوضع-العام-التنموي

صرحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن بدورها عن انعقاد جلسة دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

حيث شاركت النائبة البرلمانية في فعاليات الجلسة بمناسبة إقامة النسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة واوضحت قائلة إقامة النسخة الرابعة بعد توقفها لعامين يعتبر تحدي من نوع خاص للعوائق التي سببتها جائحة كورونا كما أنه عكس دور مصر الريادي باعتبارها أول دولة تطلق تقرير تمويل للتنمية المستدامة علي مستوي العالم مما يعكس الوجود الفعال للدولة المصرية علي الخريطة العالمية الاقتصادية ويوضح استجابة معدل التنمية في مصر بشكل إيجابي.

وأضافت "عضوة البرلمان" أن الفعاليات سوف تتيح فرصة لتعزيز المناقشة علي أرضية مشتركة لدعم التنمية التكنولوجية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة وتنمية المجتمعات وتبني عقول إبداعية تدفع بقطار التنمية لافتة أن عنصر الشباب ودوره في بناء الجمهورية الجديدة من أهم جلسات النقاش في المؤتمر.

كما أشارت "محروس" أن قمة الأسبوع العربي لا يقتصر علي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي فقط بل يتسع ليشمل مناقشة ملفات الإعلام ودوره الفعال وايضا ملف المناخ وكيفية مواجهته خاصة وأن مصر سوف تستضيف القمة المناخية.

واختتمت "وكيل لجنة الاتصالات" قائلة الاستثمارات التكنولوجية في مصر تتزايد مما يحسن من الوضع العام التنموي ويخدم علي أجندة ورؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠