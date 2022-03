/679472/أندرو-محسن-عن-فيلم-بشتقلك-ساعات-مش-بيمثل-مصر-بالتأكيد

دوت الخليج يرصد تعليق الناقد أندرو محسن على فيلم «بشتقلك ساعات».

أندرو محسن يعلق على أزمة فيلم بشتقلك ساعات

كتب أندرو محسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "مافيش أفلام بتمثل بلادها في المهرجانات، يمكن يكون الاستثناء الوحيد هو الأوسكار اللي هو مش مهرجان لأن في الأوسكار فيه لجنة محددة من كل دولة بتختار فيلم يشارك باسم الدولة فعلًا.. والترشيحات بعد كده بتبقى مكتوبة باسم الدولة، عبارة الفيلم الذي يمثل مصر بتستخدم مجازًا كده لكنها غير دقيقة، الفيلم بيمثل نفسه والأشخاص المشاركين في صناعته، وهما اللي بيسجلوا الفيلم، ومش معنى إن المنتج أو المخرج من مصر يبقى الفيلم بيمثل مصر".

وتابع أندرو: "أعتقد ده ليه علاقة بأنه غالبًا بيكون فيه فيلم واحد بس مشارك من مصر في المهرجانات الكبيرة، عشان كده فيه ناس بتستخدم المصطلح ده.. بس مش هتلاقي مثلًا حد في فرنسا ولا إيطاليا ولا أي دولة عندها عدة أفلام في كل مهرجان بتقول إن ده الفيلم اللي بيمثل دولتهم، لأن مافيش حاجه اسمها كده".

واختتم أندرو محسن حديثه قائلًا: "بالنسبة لفيلم بشتاقلك ساعات المشارك في قسم Forum في برلين، فهو فيلم من إنتاج مصري لبناني ألماني مشترك، وهو بالتأكيد مش بيمثل مصر ولا لبنان ولا ألمانيا.. والأهم من كده إنه مش الفيلم العربي الوحيد زي ما فيه كذا حد كتب، فيه فيلم قصير من الصومال Will My Parents Come to See Me للمخرج مو هراوي، وفيه الفيلم القصير، Unseeing إخراج محمد عبد الكريم إنتاج مصر وهولندا، وفيه أفلام طويلة تانيه مشاركة في إنتاجها دول عربية زي فيلم See You Friday، Robinson اللي فيه إنتاج لبناني".

قصة فيلم بشتقلك ساعات

والفيلم تدور أحداثه حول قضية المثلية الجنسية، عبر قصة حب تنشأ بين رجلين، استخدم فيها المخرج مزيج من الحكايات والقصص التراثية والشعبية العربية، مع استبدال المرأة في العلاقات برجل؛ لتكون العلاقة بين رجلين وليس برجل وامرأة.

أبطال فيلم بشتقلك ساعات

و«بشتاقلك ساعات»، هو إنتاج مصري لبناني ألماني، وسيناريو وإخراج المصري محمد شوقي حسن، وبطولة سليم مراد، ونديم بحسون، ودنيا مسعود، وأحمد الجندي، وحسن ديب، وأحمد عوض الله، وريتشارد جبريال جرش، وشراك في إنتاجه كلا من محمد شوقي حسن، وماكسيميليان هاسلبرجر، وهشام مارولد، وكريم مارولد، وبالتازار بوسمان.