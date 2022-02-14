رسمياً الهلال السعودي يعلن إقالة مدربه بعد الخسارة أمام الأهلي بكأس العالم

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أعلن نادي الهلال السعودي فسخ عقد مدربة البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق، بعد تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فاز الأهلي المصري على زعيم السعودية فريق الهلال برباعية نظيفة، في لقاء جمع بين الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بمونديال الأندية 2021 بالإمارات.

تلقي البرتغالي ليوناردو جارديم، العديد من الإنتقادات، بعد الخسارة برباعية نظيفة، أمام بطل إفريقيا النادي الأهلي، على الرغم من العديد من الصفقات التي أجرتها إدارة النادي قبل مونديال الأندية.

الهلال السعودي بمونديال الأندية

حقق الهلال السعودي الفوز في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2021، على غريمة العربي نادي الجزيرة بنصف دستة أهداف، ليلتقي مع بطل أوروبا في نصف النهائي.

سقط الهلال السعودي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام تشيلسي بطل أوروبا، بنتيجة هدف دون رد، والتي قدم فيها الفريق السعودي مباراة على صفيح ساخن، ليكسب إحترام كل محبي كرة القدم.

خاسرة الهلال أمام تشيلسي ضربت موعد له على تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة، والتي هاجم فيها جمهور الفريق السعودي، بطل إفريقيا قبل المباراة ليرد الأخير في ملعب اللقاء.

الأهلي يتوج بالبرونزية الثالثة

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.

نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس بنهائي كأس العالم للأندية 2022

نجح بطل أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي، من حصد بطولة كأس العالم للأندية 2022، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة، والتي توجهة للوقت الإضافي بعد حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف.

تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة، بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق البلجيكي روميرو لوكاكو، ليعود لمنافسة هدافي البطولة، برصيد هدفين، ويعطي الأفضلية لفريقه في المباراة.

عاد بالميراس البرازيلي بهدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الرابعة والستون، عن طريق رافائيل فيجا، ويعود للمنافسة على هداف البطولة، ويأتي بالتعادل لفريقه البرازيلي.

توجهة نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس البرازيلي، إلى الوقت الإصافي في نهائي كأس العالم للأندية 2022، ليأتي كاي فافرتز مهاجم البلوز ويسجل هدف البطولة، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.