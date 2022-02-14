/679467/هند-صبري-ضيفة-أنس-بوخش-في-برنامج-ABtalks-بهذا-الموعد

تحل الفنانة التونسية هند صبري ضيفة على برنامج «ABTalks» الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وذلك غدًا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنانة التونسية هند صبري ضيفة على برنامج «AB talks».

هند صبري تكشف كواليس طفولتها

وتتحدث هندي صبري خلال البرنامج القائم على الأسئلة الشخصية، عن تجاربها الحياتية السابقة، وذكريات الماضي والطفولة، كما تكشف عن أكثر الصفات الغير محببة لها وتأثير انفصال والديها عليها.

وقالت هند صبري في الإعلان الترويجي للحلقة: "طفولتي كانت هادية جداً، كنت متعلقة بأهلي عشان كده لما انفصلوا كتير اتوجعت وتوهت".

وتابعت: "المرأة لما بتتعود تسمع الكلام طول الوقت بتفقد صوتها.. أنا لا يمكن أسامح في الكذب".

هند صبري تحصد لقب سفيرة النوايا

على الصعيد الآخر، حصدت الفنانة هند صبري على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

واحتلت المركز الثاني ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.

هند صبري تتألق في البحث عن علا

وتألقت هند صبري مؤخرًا في مسلسل «البحث عن علا» وهو يحكي عن الدكتورة علا عبد الصبور بعدما تزوجة وأصبحت أم، ويعرض طرقها في تحمل المسؤليات الكثيرة، وكيفية تعاملها مع المواقف المختلفة.

يضم المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم : هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير.

وأشاد السيناريست تامر حبيب بالمسلسل، حيث أنه نشر بوستر العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "لسه حالًا مخلص آخر حلقة، اتفرجت على الست حلقات ورا بعض.. ضحكت وعيطت واستمتعت، ومبسوط بجرعة دسمة من المشاعر الشيك الراقية، بجد شكرًل يا أصحابي يا جامدين قدام ووراء الكاميرا".