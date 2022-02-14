/679462/حملات-أمنية-موسعه-تسفر-عن-ضبط-27-عاطلا-بالقليوبية

دوت الخليج

وكان بحوزة العاطلين كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشادو والبودر والأقراص المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وتانتي هذه الحملات في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون.

حملات أمنية موسعه تسفر عن ضبط 27 عاطلا بالقليوبية

هذا وتم تحرير محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

الحملة اسفرت عن القبض 27 عاطلا في اماكن متفرقة بالقليوبية وكان بحوزتهم ست أسلحة نارية "فرد خرطوش" و425 جرام من مخدر الحشيش، وكيلو جرام من مخدر البودر و330 جرام من مخدر الشادو، و210 جرام استروكس و761 جرام من مخدر الهيروين، و2066 قرص مخدر.