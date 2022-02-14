/679456/أحمد-سليمان-يرد-بقوة-على-هجوم-مرتضى-منصور

رد أحمد سليمان المرشح السابق على رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس النادي، في الصالة المغطاة مع مجلس الإدارة الجديد.

وقال مرتضى منصور مهاجماً لأحمد سليمان، أنه يمتلك العديد من الأموال التي لا يعرف عن مصدرها أحد، على الرغم من منصبة في الدولة ومصدر دخله لا يأتي بكل ذلك.

رد أحمد سليمان على مرتضى منصور

ونشر أحمد سليمان على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وقال: "أعلن أمام الجميع اننى اتعهد بأن أتقدم بطلب لإدارة الكسب غير المشروع لفحص مصادر دخلى انا واسرتى".

وأضاف: "بشرط تقديم مرتضى منصور واسرته ذات الطلب ليفحص جهاز الكسب غير المشروع مصادر ثروتك انت وابناءك وجهة عملهم".

أردف: "ونفسى الدوله تحولنا معا للكسب الغير مشروع ولا انت راجل ابن راجل تعالى نلتقى غدا فى الكسب الغير مشروع ومكانه فى وزاره العدل علشان مصر كلها تعرف".

واختتم: "مين اللى سرق مصر وتربح من الزمالك ولا انت مش راجل و اخرك تستخبى وراء الميكروفون".

مرتضى منصور يكشف موقف كارتيرون

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على موقف الفرنسي باتيرس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأضاف: "بساند كارتيرون، لأنه مش هو اللي هينزل الملعب يجيب أهداف".

وزاد: "ماتش أمبارح أربع كور تيجي في العارضة دا عمر الكلام ده ماحصل".

واختتم: "كارتيرون مستمر مع الفريق، وشدد على أن المدرب قام بما عليه في مباراة بترو أتلتيكو وغياب التوفيق تسبب في الخسارة".

قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك

وتضم قائمة مرتضي منصور والتي نجحت في الانتخابات كل من مرتضي منصور رئيس ومصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف أمين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كل من، علاء ناحي وأحمد مرتضي منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفي العضوية تحت السن كل من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس .