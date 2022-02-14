معسكر منتخب مصر ينطلق 10 مارس استعداداً لمباراتىّ السنغال

استقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 10 مارس المقبل استعداداً لخوض مباراتىّ السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وينطلق المعسكر بوجود لاعبى المنتخب المحليين بعيدا عن الأهلى والزمالك وبيراميدز لارتباطهم بمباريات فى البطولات الأفريقية، حيث يضم المنتخب بعض اللاعبين الدوليين بعيدا عن هذه الأندية، مثل محمد صبحى ومحمود جاد ومروان حمدى ومروان داوود ومهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد، كما ينوى الجهاز الفنى ضم بعض الأسماء الجديدة للمعسكر قبل انضمام لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز وكذلك المحترفين.

ويعود البرتغالي كارلوس كيروش إلى القاهرة يوم 18 فبراير الجاري عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها المدير الفني بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت في الكاميرون واختتمت فعالياتها يوم 6 فبراير من الشهر الجاري.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة من أجل السماح لأكبر عدد من الجمهور بالتواجد فى مباراة السنغال، المقرر إقامتها يوم 24 أو 25 مارس المقبل، فى ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن مباراة المنتخب الوطنى ستشهد تواجد أكثر من 40 ألف مشجع فى المباراة، وهو ما يتم التنسيق له مع الجهات المختصة فى الأيام القليلة المقبلة.

وتقرر بشكل نهائى إقامة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، أمام السنغال، بإستاد القاهرة فى اللقاء المقرر إقامته يوم 24 أو 25 مارس المقبل فى ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء قرار إقامة مباراة منتخب مصر أمام السنغال بإستاد القاهرة بناء على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش الذى يرى أن استاد القاهرة أرضيته من أفضل الملاعب فى مصر.