ميرفت أمين تستدعي روح دلال عبد العزيز للاحتفال بعيد الحب.. «صور»

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احتفلت الفنانة ميرفت أمين بعيد الحب على طريقتها الخاصة، حارصة كل الحرص على الاحتفال في وجود روح صديقتها الراحلة دلال عبد العزيز.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة ميرفت أمين بعيد الحب رفقة دلال عبد العزيز.

ميرفت أمين بسلسة دلال عبد العزيز

نشرت إيمي سمير غانم مقطع فيديو جديد عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهرت في الفيديو ميرفت أمين وهي مرتدية سلسلة على شكل «دلال عبد العزيز».

وعلقت إيمي على الفيديو قائلة: "ياروح قلبي وأمي وحبيبتي.. دايمًا مع بعض".

انفصال ابنة ميرفت أمين للمرة الثالثة

على الصعيد الآخر، أعلنت منة نجلة الفنان حسين فهمي، والفنانة ميرفت أمين، عن انفصالها للمرة الثالثة من زوجها المحامي الثالث طارق جميل سعيد، وذلك من خلال إجابتها على بعض متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

فقالت أحدهم: «انت منفصلة ولا متزوجة»، لترد منة عليها مؤكدة: «مطلقة الحمدلله».

وبالمقارنة بين عدد زيجات منة حسين فهمي ووالدتها الفنانة القديرة ميرفت أمين، نجد أن الأخيرة تفوقت عليها، حيث بلغ عدد زيجات والدتها 5 زيجات بينما هي 3 فقط.

زيجات ميرفت أمين

فكانت أولى زيجات ميرفت أمين من المطرب السوري موفق بهجت، ثم تزوجت من عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، ومن بعده بالفنان حسين فهمي واستمر هذا الزواج فترة طويلة، وأسفرت الزيجة عن إنجابها منة.

ولم تتوقف عند تلك الزيجة فحسب، فتزوجت من المنتج حسين القلا وأخيرًا رجل الأعمال مصطفى البليدي.

رحيل دلال عيد العزيز

يذكر أن دلال عبد العزيز دخلت في صراع مع الموت لمدة أشهر، لكنها لم تستطع مقاومته أكثر من ذلك لترحل عن عالمنا في 7 أغسطس الماضي من عام 2021، ليكون هذا المشهد الأصعب في تاريخها الفني والذاتي، واكثر المشاهد الذي وقعت كالصاعقة على قلوب الجمهور وأصدقائها وعائلتها.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة الفنانة دلال عبد العزيز منهم الفنانة عبير صبري، والفنانة نيرمين الفقي، ومصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، الفنانة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، إلهام شاهين، هالة سرحان، بوسي شلبي، محمد الشقنقيري، عمرو سعد، شيرين، والمنتج محمد السبكي.