/679451/شباب-الشيوخ-تستجيب-لمقترح-النائب-محمد-فريد--باستضافة-سباق-فورمولا-إي-للسيارات-الكهربائية

استجابت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب شريف الجابري، وكيل اللجنة، وحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومن بينهم أحمد عبدالخالق، مدير عام السياحة الرياضية بالوزارة، للاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في استضافة بطولة سباق السيارات الكهربائية "فورمولا إي" في مصر.

دوت الخليج

استضافة سباق الفورمولا

واستعرض النائب محمد فريد المميزات والمكاسب المتعددة من استضافة مصر لسباق السيارات الكهربائية "فورمولا إي" ومن بينها تنشيط السياحة الرياضية، وتشجيع المصريين على شراء السيارات الكهربائية والترويج لها، مما ينتج عنه تقليل الانبعاثات الصادرة من السيارات التى تستخدم الوقود التقليدي.

وقال النائب إن خطة الدولة المصرية تستهدف الإسراع في إحلال السيارات الكهربائية مكان التقليدية، للحد من التلوث، وأنه ووفقا للإحصائيات الرسمية العالمية أن هذا الإحلال يوفر ١٩٤ مليار دولار نتيجة ما تتكبده الدول للرعاية الصحية لمواطنيها جراء التلوث، بالإضافة إلى توفير ٤ ملايين برميل بترول.

وشدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن الاستضافة تساهم في الترويج لمصر وصورتها الحقيقية، والجمهورية الجديدة، وأن كثير من الصناعات التي تندرج تحت هذا البند "صديقة للبيئة"، خاصة أن السيارات الكهربائية تشهد نموا كبيرا ومصر تستهدف أن تكون مركزا لصناعة السيارات الكهربائية، وهناك دول كثيرة أنشأت البنية التحتية ومجموعه كبيرة من محطات الوقود تضيف شحن السيارات.

ولفت فريد إلى أن شركات السيارات بدأت تتحرك نحو إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات التي تعمل بالكهرباء، وأن الآثار البيئية للسيارات التي تعمل بالوقود من أكبر أسباب التلوث، وهي الملوث الثالت عالميا للهواء، وتعد القاهرة الكبرى من أولى دول العالم التي تعاني من الملوثات.

وفي سياق متصل، أشاد النائب شريف الجابري، وكيل اللجنة، الذي ترأس الاجتماع، بمقترح نائب التنسيقية، ووصفوه بـ"خارج الصندوق"، وأن اللجنة بكامل الأعضاء يوافقون على مقترح النائب، مطالبا وزارة الشباب ببدء تنفيذ المقترح.

وقال النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن مقترح النائب محمد فريد "مبتكر"، ويعد وسيلة تسويقية لمصر هامة، داعيا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتنفيذ المقترح.

من جانبه، أعلن أحمد عبدالخالق، مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، موافقة الوزارة على تنفيذ مقترح نائب التنسيقية، بالتنسيق معه ولجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في جميع الخطوات التنفيذية للمشروع.