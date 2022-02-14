بطريقة مبتكرة.. منة عرفة تحتفل بـ عيد الحب «صور»

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في ظل أجواء الإحتفال بعد الحب اليوم، احتفلت الفنانة منة عرفة بعيد الحب وذلك عن طريق نشر صورة لها في أجواء إحتفالات عيد الحب التي يطغى عليها اللون الأحمر.

دوت الخليج يرصد لكم احتفال الفنانة منة عرفة بعيد الحب في أجواء رومانسية باللون الأحمر وذلك خلال السطور القادمة.

منة عرفة في عيد الحب

احتفلت الفنانة منة عرفة بعيد الحب على طريقتها الخاصة، وظهرت عن طريق صورة لها في أحدث ظهور لها وهي في أجواء الإحتفال بعيد الحب، وعلقت على الصورة :”عيد حب سعيد على الجميع.. أبقوا في حب وسعادة”.

بداية علاقة منه عرفة وزوجها محمود المهدي

وعلى الصعيد الآخر، بدأ صيت محمود المهدي زوج منه عرفة يذاع بعدما كشفت الفنانة منة عرفة منذ شهور عن خطبتها من أحد الأشخاص دون ذكر أي تفاصيل حيث اكتفت بنشر صورة كرتونية خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها: "تمت خطبتي"، مما جعل رواد السوشيال ميديا في ترقب مستمر لمعرفة الشخص الذي نجح في الإستيلاء على قلب منة عرفة، وأرجح البعض بسبب عدم نشر صورة تجمعها بخطيبها، بأنها إشاعة خلقتها عرفة للرد على خطوبة اليوتيوبر علي غزلان.

منة عرفة عن محمود المهدي

وقد حسمت منة عرفة هذا الجدل من خلال الإعلان عن هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام قائلة: "اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط"، وزعمت بأنها لم تكن تريد الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بهذا الموضوع لاحترام وجهة نظر خطيبها محمود المهدي فهو يفضل ألا تُدخل حياتهما الشخصية فى السوشيال ميديا.

ومن بعدها تصدر محمود المهدي محركات البحث للتعرف عليه بشكل أكبر.