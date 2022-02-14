مرتضى منصور: باتريس كارتيرون مش همشية دا راجل

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على موقف الفرنسي باتيرس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، في الصالة المغطاة بنادي الزمالك هو أعضاء مجلس الإدارة الجديد للنادي: "كارتيرون مش هيمشي من الفريق".

موقف كارتيرون مع الزمالك

وأضاف: "بساند كارتيرون، لأنه مش هو اللي هينزل الملعب يجيب أهداف".

وزاد: "ماتش أمبارح أربع كور تيجي في العارضة دا عمر الكلام ده ماحصل".

واختتم: "كارتيرون مستمر مع الفريق، وشدد على أن المدرب قام بما عليه في مباراة بترو أتلتيكو وغياب التوفيق تسبب في الخسارة".

مرتضى منصور لأحمد سليمان

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى منافسة في الإنتخابات السابقة أحمد سليمان المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات النادي الأخيرة.

وقال مرتضى منصور: "أقول لأحمد سليمان كيف تهدد الدولة المصرية عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؟، وكيف تهدد البلد وأنت ضابط شرطة وزميل لشهداء الوطن؟ .

وواصل رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "سيتم الاستعانة بالعديد من المرشحين المستقلين الذي لم يوفقوا في الانتخابات في بعض لجان النادي مثل ماجد قيشو في اللجنة الطبية، ومروة في لجنة المرأة، وهشام نصر وسامر أبو الخير في لجنة الشباب وغيرهم من المرشحين المستقلين المحترمين".

قائمة مجلس إدارة الزمالك

وتضم قائمة مرتضي منصور والتي نجحت في الانتخابات كل من مرتضي منصور رئيس ومصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف أمين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كل من، علاء ناحي وأحمد مرتضي منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفي العضوية تحت السن كل من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس .

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي يعقده اليوم من داخل الصالة المغطاه بنادي الزمالك، : " كل اللي نزل في انتخابات الزمالك فردي هيشتغل في النادي ويكون ليه دور".

وأضاف: "سيكون هناك موقف من المرشحين الذين دخلو انتخابات النادي بقائمة البلطجي أحمد سليمان".