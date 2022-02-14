/679415/بعد-تصريحاته-بأنه-يعيش-برفقة-فتاة-بدون-زواج-شيخ-أزهري-يهاجم-راغب-علامة-هذه-دعوة-إلى-نشر-الدياثة-بين-الرجال

أعلن الفنان راغب علامة من خلال لقاء تليفزيوني قام به مؤخرًا، عن موقف محرج تعرض له في إحدى حفلاته أثار جدلًا كبيرًا، وتسبب في هجوم أحد مشايخ وأساتذة الأزهر له.. إليكم التفاصيل في السطور التالية.

دوت الخليج ترصد هجوم أحد مشايخ الأزهر الشريف على الفنان راغب علامة بعد تصريح له

تصريح راغب علامة عن إحدى حفلاته

صرح الفنان راغب علامة أثناء لقاءه بالمذيعة أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري» المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه تعرض لموقف محرج في واحدة من حفلاته، حيث طلب أحد حضور الحفل من راغب أن يقبل زوجته وإلا ستطلب الطلاق من زوجها، وكان هذا خلال سياق حديث راغب علامة عن شعوره بالسعادة عندما يطلب منه أحد الرجال أن يتصور مع زوجته، وقال:"ببقى سعيد جدًا لما يجيي راجل يطلب مني إن مراته تتصور معايا، ويقولي مراتي بتحبك.. آخر مرة واحد قالي لو مراتي مباستكش هاتطلقني".

راغب علامة يعيش برفقة فتاة دون زواج

كما قام الفنان راغب علامة بزيادة الطين بلَّة، عندما صرح أنه عاش لفترة مع فتاة في منزل واحد دون زواج، وأنهما كانا أصدقاءًا مقربين، وكنتأكذب على نفسي وعلى الناس اننا متزوجين، ولكن غير متزوجين.

هجوم أستاذ في الأزهر الشريف على راغب علامة

بعد التصريحات النارية التي آدلى بها راغب علامة في حلقته ببرنامج «حبر سري» مع اسما إبراهيم، قام أحد أساتذة جامعة الأزهر الشيخ محمد العشماوي، بمهاجمة علامة، والإستنكار لما يتباهة به من أخلاق لا تليق بمجتمعنا الشرقي، فنشر الشيخ العشماوي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وقال: "ماذا يريد أن يقول هذا الخبر؟! وما الرسالة التي يريد أن يوصلها؟! وما الهدف من نشر هذا التصريح المُشين المُهين المُسْتخفّ بالدين والأعراف والقوانين؟! أليست هذه دعوة إلى نشر الدياثة بين الرجال، وإشاعة للفاحشة، وتحريضا عليها، وخروجا عن الآداب، وعدوانا على قِيَم المجتمع؟!".

وطالب العشماوي الصحافة أن تتوخى الحذر فيما تنشره، وقال:"أرجو أن تهتمَّ الصحافة برسالتها الحقيقية في نشر الوعي، وتبتعد عن هذه الأشياء المُقْرِفة التي تغضُّ من قيمتها، وتشكك في مصداقيتها، وإن صنعت لها جمهورا كبيرا؛ فإنما هو مثل اجتماع الذباب على القاذورات!".