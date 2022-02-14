/679397/الأهلي-يلبي-طلب-المريخ-السوداني-ويستضيف-مبارياته-في-دوري-الأبطال

أعلن النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، علي الموافقة طلب المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الإفريقي على ملعب الأهلي WE السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.

من ناحيته قال أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إن لاعبي الأهلي بحالة طبية جيدة بعد مباراة في كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي، مشيرا إلى أن علي معلول اشتكى من كدمة قوية في الكاحل أثناء مباراة الهلال السعودي وسوف يخضع لاختبار طبي للاطمئنان عليه، ولكنه توقع أن يشارك اللاعب في التدريبات.

ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر

وأوضح أبو عبلة أن ياسر إبراهيم وأحمد عبدالقادر لم يشك أي منهما عقب المباراة من الإصابات التي ألمت بهما قبل المباراة، حيث أن ياسر كان يعاني من كدمة خطيرة في العين، بينما اشتكى عبدالقادر من آلام في الكتف.

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد، بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.