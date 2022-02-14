بدأت اليوم.. مواعيد الأيام البيض في شهر رجب 1443 وفضل صيامها

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دوت الخليج

اسباب تسمية هذه الايام بالايام البيض

وفق ما أرجعه العلماء فان تسمية هذه اليام جاء بسبب اكتمال القمر فيها، مما يمكن الاشخاص رؤيته بالعين العادية، وتكون ايامه 13 و 14 و 15 من كل شهر عربي ، ويكون القمر بهذه الايام في كامل بياضه واكتماله ، لذلك اطلق على عليها البيض لوصف لياليها .

مواعيد الأيام البيض في شهر رجب 1443

روت احاديث شريفها عن موعد هذه الايام حيث ورد عن عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام:” صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ"”.

فضل صيام الأيام البيض

ويتسائل العديد من المواطنين بالتزامن مع وجود هذه الايام المباركة عن فضل هذه الايام وما تم تناوله عنها في القران والسنة، حيث قال قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أنه يستحب صيام الأيام البيض من شهر رجب".

مواعيد الأيام البيض في شهر رجب 1443

ووفقا للفتوى التي جاءت على موقع دار الإفتاء المصرية الإلكتروني والتي جاء فيها أن صيام الأيام البيض له فضل عظيم، مستدلا بما جاء بالسنة النبوية وما ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام:

وإنَّ بحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، فإنَّ لكَ بكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا، فإنَّ ذلكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ".

حكم صيام الأيام البيض متفرقة

وفي هذه الايام يتسائل العديد من مؤدي هذه السنة المحافظين على صومها عن فضل صيام هذه الايام سواء كانت متجمعه او متفرقة، ووللاجابة عن هذا السؤال يقول عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، :” النبي عليه الصلاة والسلام كانت سنته صيام 3 أيام من كل شهر هجري تتمثل في 13- 14 – 15 من كل شهر هجري.

ويعد صيام هذه الايام متفرقة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بشر امثالها إلى 700 ضعف وقال الله عز وجل إلا الصوم لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي”.