/679395/مسابقة-الأفلام-الطويلة-لمهرجان-أسوان-تنطلق-بمشاركة-12-فيلم

تنطلق فاعليات الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، في الفترة بين 23 فبراير حتي 28 من نفس الشهر الجاري، واعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة 12 فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسابقة الأفلام الطويلة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

واتت الافلام المشاركة في مسابقة الأفلام الطويلة على النحو الآتي فيلم "كما في السماء" من إنتاج دنماركي إخراج تيا ليندبرج، تأليف ماري بريجيندال، تيا ليندبرج، بطولة فلورا أوفيليا، إيدا سيسلي، بالما ليندبرج، آنا أوليف، والتي تدور أحداثه حول حياة ليز التي تتغير كليًا في أحد الأيام بقرب نهاية القرن التاسع عشر، وهي كبرى أخواتها وهي أول من التحق بالمدرسة من بنات العائلة بما منحها ثقة وأملًا في المستقبل، إلا أن دخول والدتها في مرحلة الولادة يقود حياتها إلى تغيير سريع، تدرك معه ليز أن اليوم الذي بدأ بها طفلة قد ينتهي وهي راعية الأسرة والمسؤولة عنها.. الفيلم فاز بجائزتي أحسن إخراج وأحسن ممثلة من مهرجان سان سباستيان السينمائي.

أفلام الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يشارك فيلم "الكوكب (إل بلانيتا)"، إخراج أماليا أولمان، سيناريو أماليا أولمان، بطولة أماليا أولمان، ألي أولمان، سيرسي بيرترام، زو شين، نيكو فيجالوندو، والذي يلقى الصور على الدمار الذي لحق بإسبانيا بعد الأزمة الاقتصادية، حيث تتحول أم وابنتها إلى محتالتين كي تؤمّنا لنفسيهما حياة تعتقدان أنهما تستحقانها، وتجمعهما مأساة مشتركة وتهديد وشيك بالإخلاء.

فرنسا بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

ويعرض من فرنسا فيلمي وهما "أم صالحة" التي تدور أحداثه داخل مجتمع المهاجرين العرب في فرنسا، من خلال "نورا"، عاملة تنظيف في الخمسينيات من عمرها، تقطن شمال مدينة مرسيليا حيث تعتني بأسرتها الصغيرة.. وتعيش نورا قلقًا على حفيدها إلياس المسجون منذ عدة أشهر بتهمة السرقة وينتظر محاكمته بمزيج من الأمل والقلق، وتسعى جاهدة لجعل هذا الانتظار غير مؤلم قدر الإمكان. وكان الفيلم قد نال جائزة أحسن تمثيل في مسابقة "نظرة ما" من مهرجان كان السينمائي.

وجاء الفلم الثاني بعنوان "اسم سري" إخراج أوريليا جورج، تأليف اوريليا جورج، مو إميلين، بطولة لينا خضري، سابين أزيما، مو ويلر، لوران بويترينو، ديديه برايس، والتي تدور أحداثه حول انتحال هوية روز، السيدة الشابة التي تنتمي إلى عائلة مرموقة، وذلك بعد أن ماتت روز أمامها، لتقدم نيلي نفسها مكانها في منزل مدام دي لينجويل، وقد اختير الفيلم للمنافسة في المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو السينمائي.

فيلم فرحة

أما عن فيلم "فرحة" فهو إنتاج أردني سويدي سعودي من تأليف وإخراج دارين ج. سلام، بطولة كرم الطاهر، أشرف برهوم، علي سليمان، تالا قموه، سميرة الأسير، مجد عيد، فراس الطيبة.

وفي الفيلم تحلم فرحة البالغة من العمر أربعة عشر عامًا بالذهاب إلى المدرسة في المدينة مع صديقتها المقربة فريدة، ولكنها تخوض معركة شاقة ضد التقاليد، والفيلم اختير للمشاركة في مهرجان تورينو السينمائي، وناله تنويهًا خاصًا من لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

السعودية تشارك في مسابقة الأفلام الطويلة

وتشارك السعودية في مسابقة الأفلام الطويلة بفيلم "قوارير"، من إخراج رغيد النهدي، نوره المولد، ربي خفاجي، فاطمة الحازمي، نور الأمير، تأليف نوره المولد، نور الأمير، سارة مسفر، فاطمة الحازمي، وبطولة سلوى أحمد، منال أحمد، خيرية أبولبن، محمد الجبرتي، رغد بالشرم، الشيماء طيب، محسن منصور، فَيَ فؤاد، خالد يسلم.

ويقدم الفيلم تصويرًا آسرًا لواقع قاس، تخاطر فيه الفتيات والسيدات بكل ما لديهن ليصنعن لأنفسهن مساحات تخصهن وحدهن. وقد سبق عرضه ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ومن الأرجنتين يعرض فيلم "الفتاة الجديدة" إخراج ميكايلا جونزالو، تأليف ميكايلا جونزالو، لوسيا تيبالدي، وبطولة مورا أرينياس، رافايل فيدرمان، خيمينا أنجانوتز، والذي يسلط الضوء على هيمينا التي تسافر إلى أخيها غير الشقيق ماريانو في ريو غراندي أقصى جنوب الأرجنتين، وهي لا تملك ما يكفي من المال للسفر، ولكنها تتمكن من الوصول إلى هناك على أمل الحصول على حياة أفضل في تلك المنطقة الصناعية، وحصد الفيلم الجائزة الكبرى لمهرجان السينما اللاتينية في تولوز (سيتيلاتينو).

أفلام أخرى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

كما يشارك أيضاً في المسابقة فيلم "ريحانة" وهو إنتاج بنجلاديش وسنغافورة، من تأليف وإخراج عبد الله محمد سعد، بطولة أزميري حق بادون، عافية جاهين جايما، عافية تبسم بورنو، كازي سامي حسن.

وخلال الفيلم تعمل ريحانة كأستاذة مساعدة في كلية الطب، وتكافح للحفاظ على التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، لاعبة دورًا مركبًا كأستاذة وطبيبة وأخت وابنة وأم، وكان الفيلم قد تنافس في مسابقة "نظرة ما" لمهرجان كان السينمائي، ونال جائزتي لجنة التحكيم وأحسن ممثلة من جوائز آسيا باسيفك السنوية المخصصة للسينما الآسيوية.

ومن إخراج أراسيلي إيموس يعرض فيلم "إيمي المقدسة"، وهو إنتاج يوناني فرنسي أمريكي من تأليف جيوليا كاروسو، بطولة أبيجيل لوما، هاسمين كيليب، إيريني أنجليسي، أنجيلي باياني.

وتدور الأحداث بعد عودة والدة إيمي إلى الفلبين، حيث تعيش الأختان إيمي وتريزا داخل مجتمع الفلبينيين الكاثوليكيين المحافظين في مدينة أثينا اليونانية، وعندما تحمل تريزا، يزداد انجذاب إيمي إلى قوى غامضة تعيش داخلها. وكان الفيلم قد نال تنويها خاصة من لجنة تحكيم العمل الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي.

ويعرض أيضاً فيلم "جنة الطاووس" وهو إنتاج إيطالي ألماني من إخراج لاورا بيسبوري، تأليف سيلفانا توما، لاورا بيسبوري، وبطولة دومينيك ساندا، ألبا رورفااكر، مايا سانسا، كارلو سيرسيليو، فابريزيو فيراكاني، ليوناردو ليدي، تيانا لازوفيك، ماديلينا كريبا.

وتدور الأحداث في إحدى الليالي الشتوية، حيث تجمع نينا عائلتها الكبيرة في عشاء احتفالي بمناسبة عيد ميلادها، وتدعو الجميع وخلال انتظار غذاء لن يأت أبدًا، يقع الطاووس باكو في غرام إحدى الحمامات المرسومة بإحدى اللوحات، وهو ما يدفع الأسرة إلى البوح بالكثير من المشاعر والأسرار، وكان الفيلم قد اختير للتنافس في مسابقة "آفاق" في مهرجان فينيسيا السينمائي.

وفي عرضه العالمي الأول، يشارك أيضاً بالمسابقة فيلم "أرواح عابرة" وهو إنتاج عراقي سويسري من إخراج عايدة شلبفر الحسني، ويروي الفيلم قصة إبادة جماعية غير معروفة إلى حد كبير، حدثت عام 1915 وتم خلالها قتل حوالي ثلاثة ملايين مسيحي علي يد الامبراطورية العثمانية.

كما يعرض فيلم "روابط مقدسة" إنتاج تشاد وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، تأليف وإخراج محمد صالح هارون، المخرج الكبير ووزير الثقافة التشادي الأسبق، بطولة أشوكاه أباكار سليماني، ريان خليل أليو.

وفي الفيلم تعيش أمينة مع ابنتها المراهقة ماريا البالغة من العمر 15 عاما في ضواحي نجامينا في تشاد، وينهار عالمها في اليوم الذي تكتشف فيه أن ابنتها المراهقة حامل، وتحاول التخلص منه في بلد يجرّم الاجهاض قانونًا، والفيلم تنافس في المسابقة الدولية لمهرجان كان السينمائي، ونال جائزة المنتجين في مهرجان هامبورج في ألمانيا.

مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان أسوان

الجدير بالذكر أن يشارك في مهرجان أسوان لأفلام المرأة في مسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلم من جميع مختلف دول العالم من بيهم 3 أفلام مصرية، والمعظم لأفلام المشاركة من دول الوطن العربي المختلفة.