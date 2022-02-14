/679392/مرتضي-منصور-ماحدث-فى-انتخابات-الزمالك-معجزة-إلهية

عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، والذي إقيم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، داخل القلعة البيضاء، لمناقشة وعرض خطط المجلس المنتخب الفترة القادمة، وذلك بعد فوزه للمرة الثالثة علي التولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفي: أولاً بشكر الله سبحانة وتعالي ما حدث هو معجزة إلاهية، وبشكر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بس أنا زعلان منه، أنا قولتك إن مينفعش انتخابات الزمالك تخليها في يوم واحد".

وتابع:" الناس كانت في النادي علي الساعة6 ونص اكثر من 15 الف".

ووأصل:" الشكر للجمعية العمومية، جماهيرالزمالك كلها علشان كانت خايفة علي ناديها من البلطجية والسرقة، والدعم في كل الصفحات والإعلام الزملكاوي مش إعلام خالد الغندور أبو العلا.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر

حسم قائمة مرتضى منصور، مجلس إدارة النادي القادمة لفترة 2021/2025، في وسط انتخابات قوية ومنافسة قوية أمام أحمد سليمان.

ونجحت قائمة مرتضى منصور كاملة، متفوقة على قائمة أحمد سليمان، بفارق أصوات ما يقارب من 5 آلاف صوت لمرتضى.

قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك:

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة.

مصطفى هدهود نائب رئيس.

خالد لطيف أمين صندوق.

جمال عبد الحميد عضو فوق السن.

أحمد مرتضى عضو فوق السن.

علاء مقلد عضو فوق السن.

مريم نصحي عضو فوق السن.

سليمان وهدان عضو فوق السن.

علاء ناجي عضو فوق السن.

بسنت سيد جوهر عضو تحت السن.

أحمد دعبس عضو تحت السن.

محمود طه عضو تحت السن.